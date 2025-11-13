運動讓心臟更年輕！Maryland大學研究：這種運動可延緩DNA老化、維持端粒長度
想讓心臟「越動越年輕」？Maryland大學最新研究指出，規律運動不僅有益心血管健康，還能影響基因層面的老化速度。研究發現，跑步能促進維持端粒長度的蛋白質變化，進而延緩心臟老化、促進DNA修復。
這項研究由Maryland大學運動機能學教授、公共衛生學院副院長史蒂芬．羅斯（Stephen Roth）博士領導。研究團隊讓小鼠在專用跑步機上進行30分鐘運動訓練，模擬美國運動醫學會建議的健康運動量，並與久坐不動的對照組小鼠比較。
結果顯示，運動組小鼠體內多種與端粒維護相關的蛋白質出現顯著變化。端粒是位於DNA鏈末端的「保護帽」，能防止染色體受損；隨著年齡增長，端粒會自然縮短，而過短的端粒與癌症、心臟病等老化相關疾病密切相關。
Stephen Roth博士解釋：「端粒就像鞋帶末端的塑膠頭，能保護基因不被磨損。隨著年齡增長，端粒逐漸縮短，就像樹木的年輪記錄時間一樣，是生理老化的標誌。如果能延緩端粒縮短的速度，心臟組織自然會更健康。」
研究進一步指出，規律運動不僅有助於維持端粒長度，也可能促進DNA修復機制的活性。雖然這項研究目前僅針對囓齒類動物，但為理解運動如何從細胞層面延緩老化提供了重要線索。
除了延緩基因老化，運動的其他益處也早有定論。根據梅奧診所資料，持續運動能改善情緒、提高「好膽固醇」HDL水平、增強心肺功能與耐力。
Stephen Roth博士總結：「運動或許是最天然的抗老藥。從分子到整體層面，持續活動都能讓心臟與身體維持年輕狀態。」
（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
