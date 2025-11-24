運動賽事金融推手2／永豐銀熱血翻轉金融 連續3年獲「體育推手獎」佳績

永豐銀行以實際行動支持臺灣體育發展。政大雄鷹是大專籃壇常勝軍。（永豐提供）

球場上，你看見的是奔馳、吶喊與熱血；但在背後，有一家銀行正悄悄與選手並肩作戰。永豐銀行長年支持臺灣體育，從大專籃球、職業籃球到足球與斯巴達賽事，用實際行動鼓舞新世代。

當你在球場上為喜歡的球隊吶喊加油時，背後極有可能是一家銀行，默默當你的隊友！

永豐銀行實際以行動支持臺灣體育發展，為國內贊助大專院校籃球隊、5×5及3×3職業籃球隊的金融業，同時支持足球運動、斯巴達障礙賽，持續助攻青年學子適性發展，連續3年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定，另外，連續5年獲《Forbes》評選為「年度全球最佳銀行」，場上場下都得分滿點。

廣告 廣告

打造「運動生態圈」是永豐銀行贊助籃球等體育賽事的初衷，不只比拚輸贏，更是一種凝聚向心力、啟發團隊精神的媒介。金融機構力挺運動盛事，除了讓年輕人感受到永豐是勇於創新的品牌，也讓內部同仁感受到團結、拚搏的價值，「我們不只是工作夥伴，也都是政大雄鷹和台啤永豐雲豹的球迷！」銀行同仁說道。

從政大雄鷹在永豐的支持下成為大專籃壇常勝軍，到台啤永豐雲豹不斷挑戰自我精神，再到斯巴達障礙賽，大人陪著小勇士們一起突破極限，對永豐銀行來說，體育賽事從不只是比分上的勝負，更能看見人們如何超越自我，勇敢創新，朝更好的未來邁進。

值得一提的是，除了為籃壇加油助陣，永豐銀行連續3年贊助職業足球隊「台中FUTURO」，並於2023與2025年支持斯巴達障礙賽，推廣全齡運動風氣，傳遞永豐銀行不斷挑戰自我的精神。

這股熱血運動精神，也延伸到永豐銀行的產品服務。例如專為青創族打造的DA BOSS，以全方位金融資源挺年輕人追夢；數位帳戶DAWHO直接與Z世代對話，讓理財變簡單；Orbit.AI投資水晶球，協助客戶輕鬆理解金融動態、加速決策效率及永豐iWish智能服務，讓金融服務更簡單；藉著各種創意和行動，實現「翻轉金融，共創美好生活」的企業願景。

更多鏡週刊報導

運動賽事金融推手3／從球場到金融 永豐銀成年輕選手最強隊友

運動賽事金融推手1／贊助不停歇！ 永豐銀以行動支持台灣運動永續發展