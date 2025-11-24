運動賽事金融推手3／從球場到金融 永豐銀成年輕選手最強隊友

永豐銀行冠名贊助「台北永豐旺寶3x3職業籃球隊」。（永豐提供）

如果說每一支球隊的背後，都有一群默默守護的隊友，那永豐銀行便是那個始終站在臺灣運動員身後的力量。從政大雄鷹到台啤永豐雲豹，再到3×3籃球、足球與全民運動挑戰賽，永豐不只在賽場上應援，也用真實行動打造一個能讓年輕人發光的運動生態圈。

回溯永豐銀行獎勵運動領域的歷程，不是紙上談兵，是長期持續的深入參與。為打造運動生態圈，永豐銀行自2019年起贊助「政大雄鷹籃球隊」、2022年起冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，不僅如此，更於今年冠名贊助「台北永豐旺寶3x3職業籃球隊」，協助球隊征戰各地賽事，為更多臺灣年輕選手開拓通往世界舞臺的道路，更是唯一贊助大專院校籃球隊、5×5及3×3職業籃球隊的金融業者。

此外，2023至2024賽季，政大雄鷹籃球隊、台啤永豐雲豹紛紛勇奪大專籃球聯賽（UBA）、T1聯盟總冠軍，在這「雙冠」榮耀的精彩表現背後，不僅讓人看見年輕人追求夢想、勇敢創新的精神，也足見企業的穩定支持，給予球隊前行的力量。

為了讓更多人感受到體育賽事的熱血與勇氣，永豐銀行也特意將鄰近主場「桃園巨蛋體育館」的桃園、北桃園分行打造成「運動分行」，讓客戶在享受金融服務時也能體驗運動氛圍，進而以行動支持在地球隊。

再來，永豐銀行也攜手台啤永豐雲豹籃球隊在桃園巨蛋舉辦主題日，為逾1.1萬名球迷帶來結合永豐「大虎」、「小蜜豐」布偶與啦啦隊熱情應援，更設置輪盤轉轉樂、益智問答等遊戲攤位，讓金融知識自然融入體育賽場。

「以企業支持多元運動賽事、善盡企業社會責任，這些是永豐應該做的事情，也是我們認為對的方向。」永豐銀行總經理莊銘福說道。

