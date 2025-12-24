運動部主管逼同仁抽球場！疑為討好濫權 李洋：不應該

運動部遭爆出，主管強迫同仁以個人名義抽羽球場，部長李洋表示將了解。（圖／TVBS）

運動部主管要求同仁抽長安國小羽球場，疑為討好部長李洋而濫用職權，引發爭議！員工爆料表示，主管未徵詢意見便直接下達命令，要求填寫申請表送至辦公室，讓同仁感到被迫參與、壓力很大。李洋回應正了解中，強調若屬實確實不應該，未來將提醒各級主管須符合行政規範，明確區分公務與個人行為。

事件源於有運動部員工透露，被主管要求抽取長安國小的羽球場。據了解，該場地距離運動部僅6分鐘車程，鄰近雙線捷運，交通便利。而李洋曾在11月於社群媒體發文，分享與運動部同仁下班一起打球的照片，表示這樣能增進彼此凝聚力及默契。然而，現在卻有同仁感到被迫參與，感覺壓力很大。

運動部長李洋、行政院長卓榮泰一起出席頒獎典禮。（圖／TVBS）

相關人員表示，運動部目前尚未確認是哪位主管下達此指令。根據媒體爆料，該簡任主管要求同仁以個人名義報名，並直接分發羽球場申請表，未徵詢同仁意見就要求填寫，完成後直接送進主管辦公室，此舉被質疑是為了討好李洋而濫用職權。

長安國小羽球場因為地理位置好，所以很常一個時段就有90幾組報名，但只取一。（圖／TVBS）

李洋對此回應，將在部務會議中向各級主管強調必須符合相關行政規範，公務與個人行為必須明確劃分。然而，部內員工私下表示，運動了幾分鐘並未被記錄，自然沒有達標問題，也不清楚究竟是誰下達要求，但確實要抽長安國小的場地，且認為越多人登記就越有希望抽中。

據了解，長安國小羽球場1至3月份的抽籤中，最熱門的時段是週二、週四晚上6點到8點，有94組登記但只取1組。北市長安國小校長嚴淑珠表示，報名者不會在表格上寫明單位抬頭，只有個人報名名稱，因此無法從資料中辨識是否有運動部人員。她補充道，每個時段可容納一組人使用三面球網，且球場近年剛完成保養，場地相當新穎。

