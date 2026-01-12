運動部主辦高中木棒聯賽1/24開打全國共41隊參賽盛況可期
▲運動部競技運動司周德倫專門委員偕旅日職棒名將古林睿煬，與參加「一一四學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」
的球隊代表及貴賓大合照。（記者王先國攝）
由運動部主辦、國內高中棒球盛事「一一四學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」，將於一月廿四日起，在高雄市及屏東縣的八個球場點燃戰火，有來自全國四十一所高中棒球菁英，將於球場上爭奪冠軍榮耀，第一階段四個場地安排賽事轉播，以服務全國各地不能到場的球迷朋友，讓高中棒球的熱情感染更多球迷。
運動部表示，高中棒球聯賽開辦卅三年以來，作為國內棒球選手培育的搖籃，優秀的選手不計其數，即將於三月份舉行的世界棒球經典賽，多數教練及選手均經過高中棒球聯賽的洗禮，成為國內棒球棟樑人才。這項賽事對臺灣棒球的發展相當重要，逐年攀升的不僅僅是參賽隊伍數字，更是臺灣人對棒球的熱情與支持。運動部特別感謝各縣市政府、學校師長、教練、裁判、家長及工作人員對棒球的投入與耕耘，完成各級學生各階段棒球的目標與美夢，並將臺灣的棒球文化傳承發揚光大，邁向優質永續經營的學生棒球運動。
今年度口號「進攻山巔」是期許每一個參賽球隊，在面對高中棒球的最高山巔，都展現出最好的團隊，勇於秀出自我，兄弟齊心往山頂邁進。呼應今年主軸，運動部專門委員周德倫今（十二）日出席記者會，致詞勉勵參加今年第廿二屆高中棒球硬式木棒組聯賽的選手，盡全力發揮潛能好好表現，記者會現場並邀請到參加本屆硬式木棒組所有參賽球隊選手代表上台發表今年度各隊的「進攻山巔」宣言，與自己信任的隊友、最想對決的對手及支持的球迷相約在球場上見，大家拿出最佳表現，一起往冠軍山頂邁進，衛冕冠軍的桃園平鎮高中也將強勢挑戰隊史第七冠。
去年加盟日本職棒北海道日本火腿鬥士選手古林睿煬，特別到場為學弟加油及分享經驗，他鼓勵學弟不要害怕跌倒、勇於面對失敗，更要努力去突破自己，才能帶領球隊邁向巔峰，爭取佳績。
運動部表示，本屆高中棒球硬式木棒組聯賽共分四階段，第一階段將在一月廿四日開打，二月六日起進行第二階段，最終廿四強球隊將於二月十日展開最後兩個階段的賽事，本學年度的冠軍將於二月廿八日嘉義市KANO棒球場產生，也歡迎球迷踴躍到場加油。
