運動部公布運動推手獎名單 77單位129件獲獎創新高

「第17屆運動推手獎表揚典禮」將於115年1月9日在臺北表演藝術中心盛大舉行。(運動部提供)

運動部今天（21日）公布114年度運動推手獎得獎名單，感謝各界企業與個人對我國體壇發展所做出的重大貢獻。今年適逢運動部元年，總收件數達136件，為歷年最多；最終共有77個單位、129件作品脫穎而出，其中贊助類108件、推展類21件，總獲獎件數同樣刷新歷屆紀錄。

運動推手獎目的在鼓勵民間力量支持體育，表揚長期贊助或熱心推動運動發展的法人、團體與自然人，向默默付出的幕後英雄致上敬意。此獎項分為贊助類、推展類及特別類三大類別，其中贊助類與推展類再依貢獻程度頒發金、銀、銅質獎，並設有贊助類長期贊助獎。

運動部表示，今年是臺灣體壇豐收的一年，無論在2025成都世界運動會或2025萊茵魯爾世界大學運動會皆締造亮眼成績。這些成果不僅歸功於選手的努力，也顯見民間企業長期投入所帶來的正面效益。本屆獲獎單位中，包括中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司等7家企業，同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三項殊榮，展現他們長期支持臺灣優秀選手，在國際賽場上爭取佳績的決心。

台灣電力股份有限公司雖申請特別獎未能入選，但其前往孟加拉達卡市推動運動培力弱勢族群、提升性別平等意識的行動深獲評審肯定。運動部也期待台灣電力公司持續在此領域深化耕耘，擴大臺灣的運動外交版圖，展現運動跨越國界的力量，讓世界看見臺灣。

「第17屆運動推手獎表揚典禮」將於115年1月9日在臺北表演藝術中心盛大舉行。典禮將透過緯來精采台MOD、緯來體育台官方臉書、運動部官方臉書以及「動滋Sports」YouTube頻道全程直播，邀請全國民眾一同觀賞。