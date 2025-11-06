運動部公布114年體育運動精英獎入圍名單！12強中華隊榮登特別獎 蔡崇濱獲終身成就獎

運動部今（6）日公布體育運動精英獎六大競賽獎項入圍名單，同時揭曉「終身成就獎」與「特別獎」得主。圖／記者廖貫彣攝

運動部今（6）日公布體育運動精英獎六大競賽獎項入圍名單，同時揭曉「終身成就獎」與「特別獎」得主。「終身成就獎」由今年辭世的排球名帥崇濱獲得，蔡崇濱一生致力推動體育教育與排球發展；「特別獎」則頒給去年11月帶領全台沸騰，勇奪世界12強棒球賽冠軍的中華代表隊，以表彰再掀棒球熱潮、榮耀國家的卓越成就。

今年體育運動精英獎將於12月24日舉行頒獎典禮，運動部今日公布入圍名單。「最佳女運動員獎」競爭激烈，包括舉重好手陳冠伶、田徑女將陳彩娟、體操選手陳瑞安、拳擊金牌黃筱雯與滑輪溜冰新星劉巧兮；「最佳男運動員獎」則由羽球好手丁彥宸、射箭好手湯智鈞、高爾夫選手俞俊安、「台灣隊長」陳傑憲，以及舉重破紀錄的楊森角逐。

「最佳運動團隊獎」同樣星光熠熠，入圍名單包括勇奪世界棒球12強冠軍的中華棒球代表隊、締造世運會六連霸的中華女子拔河隊、射箭世錦賽奪金的中華射箭女子團體、世大運亮眼的桌球男子團體，以及跆拳道品勢女子團體，共同角逐團體最高榮耀。

「最佳新秀運動員獎」入圍者包括跆拳道女將王婕菱、田徑鉛球選手江靜緣、擊劍好手李讓、射箭新星許芯慈與桌球選手陳忞昕，展現台灣體壇的新世代爆發力。

「最佳運動精神獎」則向永不放棄的運動靈魂致敬，入圍者有中華女子拔河隊、羽球名將周天成、88歲田徑「噴射機阿嬤」林潘秀雲、97歲「水陸兩棲」選手唐成瑤等人，個個故事動人、精神令人敬佩。

「最佳教練獎」入圍的包括曾豪駒、劉宗泰、劉展明、鄭焜杰與賴敏男，他們以專業戰術與長期耕耘，帶領台灣選手在國際賽場上屢創佳績，成為幕後無名英雄。

運動部部長李洋表示，這是運動部成立後首度辦理體育運動精英獎，自己過去也曾以選手身分參與並獲獎，如今以主辦身分推動，更具意義。今年各獎項（除終身成就獎外）評選期間為113年10月1日至114年9月30日，共收到102件推薦，包含各機關及媒體推薦。



