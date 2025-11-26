運動部媒合平台兩年僅募1200萬 葛如鈞：制度誘因不足害運動員缺資源

【警政時報 包克明／臺北報導】運動部長李洋今(26)日首度應邀出席立法院教育及文化委員會進行業務報告並備詢。國民黨立委葛如鈞質詢時聚焦「體育運動贊助媒合平台」成效不彰、運產條例子法遲未落地、禁藥防制體制改革以及運動科技個資保護等面向，要求運動部必須提出更具結構性的改善方案，以避免體育體系長期空轉。

葛如鈞指出，平台兩年僅募得1200萬元，距離運動員及團隊超過2.5億元的需求落差巨大。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞肯定運動部媒合平台設立的初衷，也實際操作平台。但他指出，平台兩年僅募得1200萬元，距離運動員及團隊超過2.5億元的需求落差巨大。他直言，民眾有贊助意願，但平台仍在審核、轉帳流程、付款機制等環節不清不楚，「會直接削弱民眾的捐款動機」，顯示推廣與設計仍需全面強化。

廣告 廣告

李洋透露，今年已親自贊助六位羽球選手，希望以行動帶動更多民間支持。(圖／葛如鈞國會辦公室)

運動部長李洋回應，平台確實有改善空間，未來將優化操作介面並增加平台曝光度。他並透露，今年已親自贊助六位羽球選手，希望以行動帶動更多民間支持。

在制度面，葛如鈞指出，雖然《運動產業發展條例》於今年7月完成修法並給予企業捐款租稅優惠，但對「自然人」完全未新增誘因，恐導致全民支持度難以提升。他呼籲運動部比照企業捐助，研議民眾贊助體育的租稅抵免，讓全民參與不再只是憑熱情。

葛如鈞也提及，《運產條例》第26條新增企業捐助「主管機關認可全民運動發展之賽事」可獲稅惠，但相關定義至今未出台。他要求運動部應在四個月內完成子法，並將民間小型賽事及包含電競在內的新興運動納入，以避免制度設計效果打折扣。李洋則回應，會儘速與財政部協調。

在禁藥防制方面，葛如鈞則指出，近十年間已有多位選手因禁藥檢測問題遭禁賽，他援引去年9月多名選手、教練及學者共同致函總統的建議，希望將「中華運動禁藥防護基金會」改制為行政法人。他要求運動部明確表態。李洋坦言，行政法人化涉及中央層級制度，但承諾一個月內提出回應方案。

此外，隨運動科技與量測設備普及，葛如鈞也提醒運動部，運動數據屬敏感個資，應建立嚴謹保護流程，避免資料遭濫用並保障運動員及民眾權益。

葛如鈞表示，運動員不該在訓練與資源之間被迫選擇，政府既成立運動部，就應更積極完善制度，打造具韌性的體育發展環境。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光