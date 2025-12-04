運動部強化公共運動場館營運品質 讓民眾運動更安心

運動部至臺南市立籃球場抽查公共運動設施營運管理維護情形並給予建議。(運動部提供)

運動部至花蓮縣國福運動園區進行公共運動設施營運管理維護情形考核。(運動部提供)

運動部至彰化縣立健興游泳池抽查公共運動設施營運管理維護情形。(運動部提供)

為確保公共運動設施的維護品質與營運穩定性，並讓民眾就近享有安全、便利的運動空間，運動部依據《公共運動設施設置及管理辦法》第9條及第10條，自108年起每年辦理地方政府「公共運動設施營運管理維護情形」考核，並採每年考核5縣市方式進行。今年運動部已完成對新北市、彰化縣、臺南市、花蓮縣及金門縣等五縣市的考核，並同步抽查10處運動場館，全面檢視地方政府是否確實落實相關管理作業。

運動部表示，本年度考核自10月展開至11月底完成，由具備場館營運、建築安全、無障礙與永續管理等專業背景的外部委員組成考核小組，實地走訪地方政府及部分場館，綜合檢視各地公共運動設施的營運管理狀況，同步進行場館抽查與實地查核。

運動部指出，年度考核制度除能強化地方政府對運動設施的管理責任，也有助掌握場館在維護、管理與使用上的實際需求。委員提出多項專業建議，例如籃球場可改換LED運動專用照明，以降低電費並延長維護週期；場館主要入口應檢視路阻配置，至少保留90公分以上無障礙通道，以提供身心障礙者更友善的環境。未來運動部將依據考核意見督導地方政府提出改善計畫並落實執行，並持續追蹤成效。

運動部強調，優質公共運動設施是推動全民運動的重要基礎。藉由穩定、定期的考核機制，能有效掌握全國各場館的營運管理情形，並促使地方提升作業周延性與服務品質。未來，運動部將持續與地方攜手把關運動場館品質，讓民眾在更安全、舒適的環境中放心運動，提升健康與生活品質，並朝向場館友善化與營運永續化的目標邁進。

