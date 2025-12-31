運動部推動運動幣 政策擴大至16歲以上國民

115年起，「青春動滋券」轉型為「運動幣」。（運動部提供）

16歲以上民眾可自115年1月26日至2月8日期間，上動滋網登記參加抽籤。（運動部提供）

運動部宣布自115年起，將原有的「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並將發放對象擴大至年滿16歲以上的國民。運動部表示，希望透過更貼近生活、更多元且具彈性的運動補助政策，鼓勵全民參與運動。



運動部表示，運動幣政策將於115年第一季正式上路，預計發放60萬份，每份面額500元。只要年滿16歲的國民皆可登記參加抽籤。運動幣抵用範圍除延續原有「做運動」、「看比賽」類別外，新增「添裝備」類別，每人最高可抵用200元，購買運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等；而「做運動」、「看比賽」類別則可500元全額抵用。



運動幣將採網路登記抽籤方式辦理，民眾可於115年1月26日至2月8日期間上動滋網登記參加抽籤，1月26日至1月30日依身分證字號末碼進行分流登記，第1日為0、1，第2日為2、3，第3日為4、5，第4日為6、7，第5日為8、9，1月31日至2月8日則全面開放全民登記。抽籤結果將於2月12日以直播方式公開抽籤，確保流程公平透明。中籤者可自3月1日起至合作店家消費抵用運動幣，使用期限至115年12月31日止。



合作店家申請將於115年1月5日起開放。原青春動滋券合作店家僅需在動滋網完成基本資料確認，選擇抵用類別，審查通過後即可成為運動幣合作店家。運動部也鼓勵「添裝備」相關業者踴躍申請，通過審查後可自115年3月1日起收受運動幣。運動幣延續青春動滋券「日日對帳、週週結算、速速撥款」原則，提供合作店家便利順暢的核銷與請款流程，與產業夥伴共同推動全民運動發展。



針對未滿16歲族群，運動部推出「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，鼓勵學生以校隊或社團方式組團參與或觀賞各類運動競技及表演賽會活動。運動部指出，此政策可透過同儕參與帶動參與意願，協助青年族群自小培養做運動、看比賽的生活習慣，進而擴大運動人口基礎，活絡運動產業市場。



相關資訊請上動滋網或運動部臉書社群查詢，也可以撥打客服專線02-7752-3658，客服專線自115年1月1日起服務時間為週一至週日上午9時至下午6時，但每日中午12時至下午1時暫停服務。