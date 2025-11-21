運動部推臺灣品牌國際賽 結合創新創業嘉年華辦分享會

【緯來新聞網】運動部今（21日）舉辦「2025臺灣品牌國際賽研習營交流分享會」，活動結合「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」在花博爭豔館舉行，邀請地方政府、運動團體、國內外專家學者、運動創新團隊及夯運動黑客松創意競賽團隊等共同參與，運動部除感謝各個承辦賽事單位並分享今年成果，亦透過專題演講等探討國內外品牌國際賽事相關標竿案例，以期在臺舉辦的國際賽事更進一步接軌國際主流價值，持續發光發熱。

廣告 廣告

專題演講為由明年舉辦2026國際少年運動會的國際少年運動會委員會榮譽會長Torsten Rasch開場。（圖／運動部提供）

運動部國際事務司張進旺司長表示，今年研習營的主題為「城市品牌x運動科技」，共辦理5場國際論壇，邀請英國、德國、芬蘭、澳洲、日本、泰國等，共12國超過20名海外講者來臺，分享賽事運營模式與實務經驗，為國內賽事帶來多元視角與最新趨勢。展望未來，運動部將持續推動國際賽事升級，透過跨域加值以及跨部會合作，將國際賽事打造為更多元樣態，結合科技、學術、文化、觀光及外交等，展現我國的軟硬體實力，提升臺灣的國際知名度，並強化我國在國際體壇影響力。

國際事務司張進旺司長頒獎感謝舉辦2025雙北世壯運的臺北市政府代表及新北市政府代表。（圖／運動部提供）

臺灣每年舉辦逾百場國際賽事，如新北市萬金石馬拉松、臺東臺灣國際衝浪公開賽及花蓮太平洋國際龍舟節等，另今年雙北市攜手舉辦的「2025世界壯年運動會」，吸引國內外逾2萬5,000名選手報名參賽，皆成功展現各地的城市特色與在地能量。活動現場特別安排感謝儀式，向今年在推動國際賽事方面表現卓越的主辦單位致意。

泰國華欣馬拉松賽事副總監Nichapat Sujaritjit分享泰國知名的品牌國際賽事。（圖／運動部提供）

活動邀請來自泰國的華欣馬拉松副總監 Nichapat Sujaritjit 與國際少年運動會（ICG）等多位代表，分享品牌賽事的經營策略與國際合作經驗，並以2026花蓮國際少年運動會為例，探討臺灣如何在國際賽事辦理時發揮更大影響力。活動中兩場國際專題演講為焦點，英國伯明翰大型體育賽事戰略負責人Joel Lavery分享歐洲綜合運動會的策劃與城市行銷；法國 Hurricane 公司資深經理 Antonin Hardy 及合作夥伴 Kendall Goodden 則分析新興城市如何藉運動產業創造經濟成長與國際曝光。

運動部舉辦「2025臺灣品牌國際賽研習營交流分享會」。（圖／運動部提供）

運動部為鼓勵青年參與及賽會創新，今年辦理第5屆「夯運動黑客松」，共有來自29所大專院校、33支團隊報名參賽，學生以創意為運動新創科技結合臺灣品牌賽事提出多元提案。本屆冠軍團隊由國立聯合大學文化創意與數位行銷學系學生團隊獲得，以「新北市萬金石馬拉松」為主題，設計暖身體驗站與互動試跑模擬系統，結合影片引導與在地品牌行銷，為臺灣品牌國際賽事注入新活力。

更多緯來新聞網報導

鍾欣凌曝與昆凌共通點！嘆「命運差這麼多」 自爆惹怒風田當場翻臉

陳昇喜獲金孫樂當阿公 曝金城武悠哉現況「種樹種花」