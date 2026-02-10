運動部攜台灣運彩發布公益影片 凝聚 Team Taiwan 力量

運動部李洋部長(後排左2)、黃啟煌政務次長(後排右2)、台灣運彩林博泰總經理(後排左1)、威剛科技林天瓊副總經理(後排右1)及多位運動國手，共同見證運動彩券對臺灣體壇的貢獻。(運動部提供)

運動部李洋部長出席「2026運動彩券公益形象影片」發布記者會。(運動部提供)

運動部今天（10日）攜手台灣運彩舉辦「2026運動彩券公益形象影片」發布記者會，運動部長李洋與威剛科技副總經理林天瓊、台灣運彩總經理林博泰，以及多位運動國手一同出席，共同見證運動彩券長期挹注臺灣體壇發展的成果。李洋部長致詞時表示，支持運動不一定要親自站上賽場，也可以透過觀賞比賽、替選手加油，或以合法方式參與運動彩券來力挺運動發展。其中，運動彩券約有近一成收入直接回饋運動發展，成為推動臺灣運動持續前進的力量。

近年來，我國運動員在國際賽事表現亮眼，從杭州亞運、巴黎奧運到世界棒球12強賽奪冠榮耀，背後皆展現運動彩券發行的核心使命。透過運動發展基金的穩健運作，國家得以有系統地發掘、培訓並照顧運動人才。114年運動彩券累計銷售達709.66億元，挹注運動發展基金逾77.6億元，這些成果不僅反映全民參與的力量，也轉化為具體政策動能。

在人才培育方面，政府持續推動「黃金計畫」與「伯樂計畫」，並落實「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，從選才、育才到留才，透過完整且系統化的培訓機制，協助選手穩健邁向國際舞臺。同時，也由國家運動科學中心統籌，整合運動醫學、心理諮商、禁藥防治、營養指導及賽事情蒐等專業資源，以科學化數據支援選手訓練與競技表現，落實精準訓練，全面提升競技戰力。

在基層運動推動上，運動部積極建置國內基層運動訓練站，並持續優化場館設施與設備，透過中央與地方協力，發掘具潛力的基層選手，厚植國家體育實力；同時也擴大賽事行銷，專案補助奧運、亞運及 WBC 世界棒球經典賽等重大國際賽事轉播，讓國人同步為選手喝采，並支援國內基層賽事轉播與行銷宣導，透過賽事媒體化推動運動產業發展，提升整體運動產值。

本年度公益影片以「一注逗相挺 咱是同一隊」為主軸，傳達運動員對國人支持的真誠感謝，也強調每一張運動彩券都是推動臺灣運動發展的重要力量。影片邀請拳擊選手吳詩儀、羽球選手丁彥宸、跆拳道選手黃映瑄、輪椅網球選手黃楚茵、棒球選手江坤宇、桌球選手高承睿及籃球選手高錦瑋等多位菁英選手參與拍攝，透過影像呈現選手從基層扎根到站上國際舞臺，鮮為人知的訓練歷程。

運動部表示，感謝社會各界長期以來的熱心支持，使我國基層運動得以深耕、競技實力持續精進，也讓「Team Taiwan」精神在國際舞臺上持續發光發熱。