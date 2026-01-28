運動部攜手文化部推雙百萬徵選 打造運動漫畫產業鏈

台灣棒球名人堂創會理事長黃瑛坡理事長(左)、文化部李遠部長(中)、運動部黃啟煌政務次長(右)為「壘上有人」展覽進行開球儀式，為活動揭開序幕。 (運動部提供)

運動部黃啟煌政務次長出席「壘上有人」運動漫畫特展開幕式，並與文化部李遠部長共同宣布「雙百萬運動漫畫徵選」活動起跑。 (運動部提供)

運動與文化跨域交流再掀亮點。運動部次長黃啟煌今天（28日）出席國家漫畫博物館「壘上有人」運動漫畫特展開幕式，並與文化部共同宣布「雙百萬運動漫畫徵選」活動正式啟動，展現政府推動運動文化內容產業的積極行動。

黃啟煌政務次長表示，運動部長期致力於運動歷史與集體記憶的保存，但相關工作並不僅止於文物蒐集與典藏，更關鍵的是如何透過創新形式進行「轉譯」。他指出，漫畫作為一種兼具生命力與感染力的媒介，能將運動員在場上揮灑汗水、流下淚水，乃至於在挫折後重新站起來的關鍵時刻，轉化為跨越時間的永恆畫面，讓更多世代理解並感受運動精神的價值。

運動部與文化部啟動「雙百萬運動漫畫徵選活動」，將遴選5組創作團隊，每組提供200萬元獎補助金，經費由兩部會各自分擔一半，以實質資源支持創作者深耕運動題材。徵選作品不以競技項目為限，而是期待創作者描繪「參與運動」所蘊含的意志與精神，無論是追求奧運殿堂的卓越表現，或是在全民運動中挑戰自我、突破極限的歷程，皆為重要的創作切入點。期盼透過本計畫培育具備國際競爭力的運動文化IP，為臺灣內容產業注入嶄新動能。

本次「壘上有人」特展以棒球為主題，呈現臺灣社會對棒球運動深厚而獨特的情感連結。展出作品不僅描繪球場上的技術與戰術，更細膩刻畫球員、球迷與時代背景交織而成的共同記憶。黃啟煌政務次長指出，「壘上有人」象徵串聯攻勢、創造得分的最佳時機，正如臺灣體育運動文化與創作內容產業正迎向成長與拓展的新契機。他也提到，棒球早已超越單一運動項目，成為深植於臺灣社會的集體情感，相信透過漫畫視角的重新詮釋，能再次喚起國人心中的「棒球魂」。

近年來，運動部與文化部持續推動多項跨域合作，包括去年的「青春動滋券與文化幣」加碼方案，鼓勵年輕世代同時接觸運動與文化；今年4月21日，運動部也將攜手國立臺灣歷史博物館推出「亞洲在場」特展，進一步拓展運動文化與社會對話的可能性。相關成果顯示，當運動與文化相互結合，其影響力將更加溫柔而深遠，運動不應只存在於競技場上，而應成為全民生活的一部分。

運動部誠摯邀請更多漫畫創作者與運動愛好者踴躍參與「雙百萬」徵選計畫，共同打造從創作、產業到全民參與的良性循環，期盼攜手揮棒，為臺灣運動漫畫擊出一支漂亮的全壘打。