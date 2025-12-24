運動部攜手經濟部 低碳化、智慧化助運動產業創新商業模式

運動部與經濟部商業發展署正式啟動跨部會合作，於一一五年度經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫（SIIR）」中首度增設「運動服務」專屬領域，鼓勵業者開發新服務與新技術，為民眾創造更多元運動服務體驗，進而達成提升全民參與運動目標。本次計畫最高提供一千二百萬元補助，即日起開放受理申請至一一五年一月三十日止。

運動部為促進運動產業的升級，特別結合經濟部商業發展署成熟的審查與輔導體系，挹注運動產業專業政策資源，協助業者將創意落地轉化為實際營運成果。本次合作聚焦「智慧化」與「低碳化」雙軸心，引導企業應用AI技術、沉浸式體驗或綠色永續模式打造創新商業模式，提供更有趣、便利的運動服務體驗，大幅降低民眾參與運動門檻，也有助於運動更普及化。例如過去曾有自行車業者打造一站式平台，車友能夠透過平台相約騎車，也能預約維修，技師也會在車主送廠保養時，計算好下次保養時間，透過平台提醒車主。運用數位科技既能提升服務品質，也能吸引更多人加入騎車的行列。

一一五年度SIIR計畫針對「運動服務領域」規劃豐沛的補助資源，針對單一企業提出的「個別創新」類別，每案補助上限為二百萬元；若採取跨域結盟的「合作創新」類別，補助上限提高至七百萬元；針對具備國際市場潛力「國際化進階創新」類別，最高補助更可達一千二百萬元。運動部期望藉由實質經費支持，降低業者在研發初期的風險，激發產業內部自主創新動能，讓更多優質運動服務方案得以落地實現。

一一五年度SIIR計畫全面採線上申請作業，相關申請資訊及網址請上經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫網站」（https://gcis.nat.gov.tw/neo-s/Web/Index.aspx）查詢。此次運動部與經濟部跨部會結盟，不僅展現政府整合資源推動產業升級的決心，更希望透過科技與服務的結合，翻轉大眾對運動的既有想像。運動部誠摯邀請有意投入創新研發的運動業者踴躍提案，共同打造更具活力與智慧的運動服務生態系，讓全民都能享受創新帶來的運動價值。