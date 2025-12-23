運動部攜手經濟部 導入低碳與智慧化動能升級運動產業

擷取自經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫」官網。

運動部與經濟部商業發展署啟動跨部會合作，於115年度經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫（SIIR）」中，首度增設「運動服務」專屬領域，鼓勵運動相關業者投入新服務與新技術研發，提供民眾更多元且創新的運動服務體驗，進一步提升全民參與運動的意願與比例。此次計畫最高補助金額可達新臺幣1,200萬元，即日起受理申請，至115年1月30日截止。

運動部表示，運動產業持續升級的關鍵，在於能否以創新思維回應民眾多元且不斷變化的運動需求，因此特別結合經濟部商業發展署成熟完善的審查與輔導機制，並挹注運動產業相關政策資源，協助業者將創新構想轉化為具體可行的營運成果。此次跨部會合作聚焦「智慧化」與「低碳化」雙軸發展方向，引導企業導入人工智慧技術、沉浸式體驗設計及綠色永續經營模式，打造具市場競爭力的創新商業模式，讓運動服務更具趣味性、便利性與可近性，進而降低民眾參與運動的門檻。

運動部進一步指出，過去已有業者透過數位科技成功優化運動服務流程，例如自行車業者建置一站式數位平臺，讓車友能透過平臺相約騎乘、預約維修服務，系統可於車輛保養後自動推算下次維修時間並主動提醒車主，不僅提升服務品質，也有效吸引更多民眾加入騎乘行列，展現科技應用為運動產業帶來的實質效益。

115年度SIIR計畫在「運動服務領域」提供多元且具彈性的補助資源。其中，單一企業提出的「個別創新」類型，每案最高可獲補助200萬元；若採跨領域合作的「合作創新」類型，補助上限提升至700萬元；針對具備拓展海外市場潛力的「國際化進階創新」類型，補助金額最高可達1,200萬元。

運動部期望透過實質經費挹注，協助業者降低研發初期風險，激發產業內部自主創新能量，促成更多優質運動服務方案落地實現。SIIR計畫全面採線上申請方式，相關申請資格、作業流程及計畫資訊，請至經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫」官網查詢。