運動部攜手陽明交大 IAPS啟動ASPN運動科技加速器第3期全球徵案

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】隨著運動部正式掛牌運作，臺灣運動政策與運動產業發展邁入全新階段。由運動部支持、國立陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS）執行的「ASPN 國際運動科技創新加速器（ASPN Sports Tech Accelerator）」，今（12）日宣布第 3 期全球徵案正式啟動，廣邀具備國際發展潛力的運動科技新創團隊加入，協助臺灣運動科技走向國際舞台。

ASPN（APEC Sport Policy Network）為亞太區重要的運動政策交流國際平台。ASPN 加速器持續以「國際資源鏈結、創新場域驗證與運動外交實踐」為核心，串聯國內外產官學研與賽事資源，透過運動科技深化區域合作、拓展臺灣國際能見度，並逐步形塑具制度性與延續性的國際合作模式。

打造臺灣運動科技國際級創新生態系

ASPN 自成立以來，已吸引來自全球 700 多組運動科技新創團隊參與徵選，最終遴選並培育 130 組、來自 25 個國家的運動科技新創團隊，涵蓋 AI 數據分析、穿戴裝置、智慧場館、賽事科技與全民運動應用等多元領域，累積創造超過新臺幣 12 億元的投資與商業媒合成果。

多組校友團隊已成功進入國際賽事與市場應用場域，包括以數據分析技術協助中華隊於 2024 年世界棒球 12 強賽（Premier12）奪冠的 StatsInsight 灼見運動數據，以及與 吉隆坡渣打馬拉松 展開國際合作的 IMOTEK 艾蒙特，皆具體展現 ASPN 在技術培育、市場驗證與國際鏈結上的實質效益。

ASPN 成為亞洲新創進軍國際的重要跳板

ASPN 第 3 期計畫進一步強化「國際鏈結 × 場域實證」模式。入選團隊將獲得來自 13 個國家、橫跨政府、產業、學研與賽事端的國際業師一對一輔導，並有機會於全球指標性運動健身展會、國際賽事、校園與公共場域進行實際導入與測試，加速新創從技術驗證走向市場落地。

國立陽明交通大學 IAPS 主任黃經堯教授表示，ASPN 長期深耕亞太合作網絡，協助新創團隊直接對接海外政府單位、國際賽事與企業夥伴，有效降低跨國合作與市場落地門檻，讓臺灣運動科技能以更制度化、可持續的方式進入國際市場。

全球布局 橫跨歐、美、亞國際舞台

ASPN 同步建構完整的國際推廣機制，協助新創團隊於關鍵市場建立能見度與合作機會。在國內，計畫深耕 TaiSPO 臺灣國際運動健身展、InnoVEX（COMPUTEX）、Meet Taipei 等指標活動；在國際，則帶領團隊前進 德國 FIBO、日本 SPORTEC、美國 Plug and Play、泰國 Techsauce 等重要展會。

同時，透過 西班牙 GSIC（Global Sports Innovation Center）、澳洲 ASTN （Australian Sports Technologies Network）等國際夥伴，串聯歐洲與亞洲創新資源，逐步形塑橫跨三大洲的運動科技合作網絡，協助新創將「臺灣研發」轉化為「國際合作與實質訂單」，有效降低跨境落地門檻。

以運動科技實踐多元運動外交

入選 ASPN 第 3 期的團隊，除可獲得國際業師輔導外，亦有機會直接對接 迪卡儂、NVIDIA、中華電信、鴻海、Plug and Play（美國）、美津濃（日本）等國際產業夥伴，拓展跨國合作與市場機會。此外，ASPN 近期亦與日本最大運動科技展 SPORTEC 簽署合作備忘錄（MOU），透過跨國資源媒合與場域合作，協助臺灣新創降低海外拓展成本，並以運動科技深化臺灣在亞太區域的交流與合作，具體展現運動外交的實質內涵與長期價值。

【ASPN 國際運動科技創新加速器 徵案資訊】

徵案期間：即日起至 2026 年 4 月 18 日

申請對象：運動科技相關新創團隊（穿戴裝置、AI 數據分析、賽事科技、場館營運、運動康復、電競等）

報名連結： https://aspn-sportstech.iaps.ord.nycu.edu.tw/aspn-sports-tech-accelerator-application-form