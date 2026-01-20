運動部支援WBC國家隊經費 不受總預算審查卡關影響

2026世界棒球經典賽即將於3月開打，運動部次長鄭世忠今天(20日)指出，運動部此次支援台灣代表隊新台幣6,400萬元，經費主要來自運動發展基金，不會受到總預算審查卡關的影響，外界無需擔心。

運動部長李洋日前出席經典賽台灣代表隊第一階段開訓典禮時，透露這次經典賽經費支援史上最高，達6,400萬元，他並指派次長鄭世忠擔任政府與國家代表隊的聯繫窗口，協調團隊後勤與行政事宜。

鄭世忠20日出席運動部年終餐會時受訪表示，東京預賽期間可能會遇到各種後勤問題，例如網路訊號或情蒐團隊需求；或是接下來如果打到於邁阿密舉行的複賽時，當地交通、住宿，或與駐外館溝通協調等問題，運動部都會視情況盡力協助。

廣告 廣告

針對在邁阿密比賽的後勤挑戰，鄭世忠指出，一來旅費更昂貴，二來住宿因球迷蜂擁而增加困難，因此中華職棒與運動部將以精簡人力支援，直接派遣團隊所需人員前往，後勤部分則依靠駐外館協助。他強調「最重要的是讓國家隊團隊的需求最大化，照顧好大家。」

對於運動部支援經費是否受總預算審查影響，鄭世忠要大家不用擔心。鄭世忠：『(原音)我們在人才培育的部分喔，所有的國手們出國比賽主要的預算來源是運動發展基金，那運動發展基金跟公預算不一樣，所以在初審之前，在按照我們的機制是只要部長這邊同意，我們就可以來動支。運動發展基金通常都是在年底的時候才會有黨團協商來做一些管控，換句話說，就是我們對這一次經典賽的組團所需要的經費，目前是沒有受到公務預算的審查影響。』

鄭世忠也提到，從12強賽到這次經典賽，中華職棒在選手後勤照顧上越來越完善，也與運動部密切配合，包括國訓中心場地與設備升級、智慧化動作分析系統、智慧發球等訓練配備都已到位，應可滿足代表隊所需。他並強調，運動部與中華職棒合作無間，將延續12強賽經驗，期望球隊一路打到邁阿密複賽，帶回好成績。(編輯：許嘉芫)