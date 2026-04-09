運動部政務次長鄭世忠請辭 5月1日生效將歸建國立體大任教

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運動部次長鄭世忠。（資料照）

運動部政務次長鄭世忠今（9日）證實，因階段性任務已完成，已主動請辭政務次長一職，申請於 5 月 1 日正式生效，目前已開始休假。鄭世忠考量長期的學術志業與人才培育責任，未來將歸建國立體育大學，回歸校園專注於教學、運動科學研究及體育專業人才的育成工作。

擁有英國諾丁漢大學博士學位的鄭世忠，具備相當豐富的體育行政經歷，曾任中華民國田徑協會副秘書長近十年，並歷任中華奧會副秘書長與中華足協秘書長等要職。他在 2023 年 2 月接下懸缺已久的體育署署長職務，並在歷經一年半的規劃後，於 2025 年 9 月運動部正式成立時接任首任政務次長。

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談及請辭原因，鄭世忠表示目前運動部的所有行政都已經上軌道，所以決定在這個時間先離開，後續就回到原本的單位國立體大服務。他透露，原本就計畫在世界棒球經典賽結束後請辭，如今在不同崗位上，將持續為台灣體育運動發展貢獻心力。



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