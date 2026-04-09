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即時中心／陳奕劭報導

台灣體壇今（9）日傳出人事異動，前教育部體育署長、運動部政務次長兼發言人鄭世忠驚傳已正式請辭，理由為「階段性任務已達成」。後續他將重返原服務單位國立體育大學，持續為台灣體育界貢獻專業。

運動部正式掛牌時，前教育部體育署長鄭世忠接任首任運動部政務次長並兼任發言人，輔佐運動部長李洋。鄭世忠具運動醫學專業背景，在署長任內協助籌備運動部，上任後主要負責政策溝通、銜接行政運作。

在鄭世忠任職的3年期間，台灣運動表現優異，不僅在世界大學運動會與亞洲運動會的金牌數屢創新高，更在2024年第3屆世界12強棒球賽中，率領國家隊奪下史無前例的首座冠軍，寫下台灣棒球歷史新頁。

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鄭世忠表示，運動部已步入正軌，且指標性國際賽事皆取得亮眼成績，認為階段性任務已圓滿完成，因此決定主動請辭。他強調未來回到國立體大後，仍會以學界身分作為政府的後盾，持續推動台灣體育環境的優化與發展。

原文出處：快新聞／運動部政次鄭世忠請辭 後續動向曝光

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