運動部次長鄭世忠請辭 指完成階段性任務功成身退

運動部政務次長鄭世忠傳出請辭，他今(9日)早接受央廣訪問時證實自己「階段性任務已完成」，將功成身退，讓運動部長李洋有更大的發揮空間。

運動部次長鄭世忠：『(原音)我就是整個規劃，運動部啊，整個催生啊，然後讓它開始成立了，之後也都把道路都鋪好啦、舞臺架好啦，那接下來就是李部長他要去發揮啦，就是功成身退啦。我就覺得是事情把它做完了啊，就交給首長去發揮了，時機點也蠻好的，我覺得。』

鄭世忠透露自己是在8日遞交公文到部長室，主動請辭政務次長職務，接下來將回到國立體育大學從事教學、培育人才及運動科學研究。他也笑稱，加上暑假，他有5個月時間可以好好休息，未來希望以不同方式在體壇做出貢獻。