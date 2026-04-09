運動部次長鄭世忠請辭 李洋：等政院發布人事調動再說明
運動部次長鄭世忠驚傳請辭，本人今（9）天早上也證實消息，表示「階段性任務已經完成」，考量長期學術的志業和人才培育的責任，才會主動請辭政務次長的職務，將回到校園持續從事教學等工作。對此，運動部長李洋在立院備詢時表示，稍早已經得知消息，會等行政院正式發布人事調動後再做說明。
今日民進黨立委陳培瑜上台質詢時，一開始就詢問李洋是否知道運動部次長鄭世忠請辭一事，李洋回應「剛剛得知」，陳培瑜接著問，這當中是有什麼組織上的調整，還是發生了什麼問題？李洋僅表示，這部分還是要等行政院正式發布人事調動之後再來說明。陳培瑜也提醒，由於鄭世忠次長管理的業務非常多，希望在交接上不要出現任何問題。
責任編輯／馮康蕙
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李慧芝今日上午在院會後記者會上表示，鄭世忠有說明請辭是因為他有長期的學術志業與生涯規劃。卓榮泰非常感謝鄭世忠投入公職的過程當中，不論是在之前的體育署或運動部期間，3年來都竭盡所能強化台灣體育能量，也讓台灣的競技運動有很多亮眼的成績。李慧芝提到，包括之前世大...
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運動部政務次長鄭世忠今天（9日）無預警請辭，行政院長卓榮泰已批准辭呈並表達感謝，引發政壇關注。國民黨立委葉元之今天在立法院質詢時指出，運動部長李洋對此事事前毫不知情，質
鄭世忠請辭運動部政次！行政院回應了
即時中心／陳奕劭報導台灣體壇今（9）日傳出人事異動，前教育部體育署長、運動部政務次長兼發言人鄭世忠驚傳已正式請辭，理由為「階段性任務已達成」；後續他將重返原服務單位國立體育大學，持續為台灣體育界貢獻專業。對此，行政院回應，非常感謝鄭世忠讓台灣運動競技有亮眼成績，行政院長卓榮泰非常感謝他的付出，對其生涯規劃給予祝福。
運動部次長鄭世忠請辭 指完成階段性任務功成身退
運動部政務次長鄭世忠傳出請辭，他今(9日)早接受央廣訪問時證實自己「階段性任務已完成」，將功成身退，讓運動部長李洋有更大的發揮空間。 運動部次長鄭世忠：『(原音)我就是整個規劃，運動部啊，整個催生啊，然後讓它開始成立了，之後也都把道路都鋪好啦、舞臺架好啦，那接下來就是李部長他要去發揮啦，就是功成身退啦。我就覺得是事情把它做完了啊，就交給首長去發揮了，時機點也蠻好的，我覺得。』 鄭世忠透露自己是在8日遞交公文到部長室，主動請辭政務次長職務，接下來將回到國立體育大學從事教學、培育人才及運動科學研究。他也笑稱，加上暑假，他有5個月時間可以好好休息，未來希望以不同方式在體壇做出貢獻。
階段性任務已完成！運動部次長鄭世忠請辭 李洋證實這樣說
運動部政務次長鄭世忠今（9）日傳出請辭，據了解，他下一步將會回到國立體大。對此，運動部長李洋今天接受備詢時也證實此事，「要等行政院正式發布人事調動再來說明」。
運動部政務次長鄭世忠今起請假 5/1辭職生效
運動部政務次長鄭世忠去年9月9日正式上任，輔佐史上最年輕運動部長李洋，但今（9日）他傳出請辭消息，下一步將返回國立體育大學任教。運動部長李洋稍早在立法院備詢時證實，剛剛已
鄭世忠請辭運動部政務次長 李洋坦言「剛得知」
運動部政務次長鄭世忠9日向媒體證實，已主動提出辭呈，預計5月1日生效，目前已開始休假。他表示，因「階段性任務已完成」，並考量長期學術志業與體育人才培育責任，將返回國立體育大學任教與從事運動科學研究。運動部長李洋稍早在立法院接受柯志恩詢問時，坦言自己「才剛得知」。 李洋：『(原音)跟委員報告，確實我是當剛得知。（柯志恩：你會慰留或者是准辭嗎？我跟委員您報告，這個還是會整體來講，還是以行政院發布為主。（立委：行政院發布為主，我現在是問你個人的態度？）目前來講的話，當然我還是要我也是剛得知，那當然等到這個請辭的部分來到我的文來到我這邊的時候，我能跟次長去了解。』 柯志恩進一步質疑，鄭世忠是否承受某種壓力，才選擇在此時請辭，並指出此事顯示運動部內部人員之間的協調恐已出現狀況。對此，李洋未正面回應原因，僅重申將再與鄭世忠了解相關情形。
快訊／鄭世忠請辭運動部次長！下一步曝光
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做不滿1年！運動部次長鄭世忠證實請辭 李洋：已獲悉
運動部政務次長鄭世忠去年9月9日隨著運動部掛牌正式上任，成為史上最年輕奧運金牌部長李洋的左右手。他今（9）日向外證實自己已請辭，確認將回歸國立體大服務。據鄭世忠說法，他認為目前運動部的各項行政事務已經步上軌道，因此決定在此時離職，完成階段性任務。部長李洋在立院被問及此事時，僅表示已獲悉消息。
政院證實鄭世忠請辭獲准 卓榮泰肯定貢獻並表達祝福
運動部政務次長鄭世忠今日(9日)一早傳出請辭消息，表示接下來將回歸原單位國立體育大學。行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會證實鄭世忠已正式請辭，對於請辭原因，鄭世忠說明是基於個人長期學術志業與生涯規劃考量，未來將回歸學界持續投入專業發展。 李慧芝也轉述行政院長卓榮泰回應指出，對於鄭世忠的付出深表感謝，在其投入公職期間，不論於體育署或運動部任內，三年來均竭盡所能推動政策，持續強化台灣體育整體量能，並帶動競技運動表現提升。卓榮泰提到，台灣近年在國際賽事屢創佳績，包括世界大學運動會、亞洲運動會，以及世界棒球12強賽奪冠，成績相當亮眼。 卓榮泰強調，尊重鄭世忠生涯規劃，並給予誠摯祝福。(編輯：宋皖媛) 延伸閱讀 運動部次長鄭世忠請辭 指完成階段性任務功成身退 鄭世忠請辭運動部政務次長 李洋坦言「剛得知」
運動部政務次長鄭世忠請辭 5月1日生效將歸建國立體大任教
運動部政務次長鄭世忠今（9日）證實，因階段性任務已完成，已主動請辭政務次長一職，申請於 5 月 1 日正式生效，目前已開始休假。鄭世忠考量長期的學術志業與人才培育責任，未來將歸建國立體育大學，回歸校園專注於教學、運動科學研究及體育專業人才的育成工作。
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