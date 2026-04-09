運動部次長鄭世忠請辭 李洋：等政院發布人事調動再說明

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運動部次長鄭世忠驚傳請辭，本人今（9）天早上也證實消息，表示「階段性任務已經完成」，考量長期學術的志業和人才培育的責任，才會主動請辭政務次長的職務，將回到校園持續從事教學等工作。對此，運動部長李洋在立院備詢時表示，稍早已經得知消息，會等行政院正式發布人事調動後再做說明。

今日民進黨立委陳培瑜上台質詢時，一開始就詢問李洋是否知道運動部次長鄭世忠請辭一事，李洋回應「剛剛得知」，陳培瑜接著問，這當中是有什麼組織上的調整，還是發生了什麼問題？李洋僅表示，這部分還是要等行政院正式發布人事調動之後再來說明。陳培瑜也提醒，由於鄭世忠次長管理的業務非常多，希望在交接上不要出現任何問題。

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責任編輯／馮康蕙

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