運動部爆「人頭」抽羽球場地惹議 李洋：若屬實則不應該

台北市 / 綜合報導

李洋接任運動部部長，積極推動全民運動，強調部內同仁每天都要動起來，自己也率先以5公里慢跑展現決心。不過，近期卻傳出有主管沒經過同仁同意，要求用個人名義參加羽球場地抽籤，藉此增加中籤率，造成員工不小的壓力。對此李洋表示，會再去了解整起事件，如果屬實，真的不應該。

上班前跑上5公里展現推廣運動決心，兩屆奧運羽球金牌得主李洋，接任運動部部長後，積極推動全民運動，並鼓勵部內同仁以身作則，每天都要動起來。

廣告 廣告

但現在卻疑似有同仁不滿向平面媒體爆料，有主管為了配合李洋的政策，沒經過同仁同意，就要大家以「個人」身份，參加北市中山區長安國小羽球場抽籤，增加中籤率，整個過程沒有事先徵詢員工意見，而是直接指示要大家配合，讓不少員工感到有壓力，對此李洋親上火線回應。

運動部部長李洋說：「這部分我們也會去了解，到底這件事情，到底是如何，此事確屬實的話，那確實造成同仁的困擾，那我覺得這件事屬實不應該。」管理政策引發討論聲浪，就有人質疑，主管要求同仁用私人名義參與，這是否已經逾越公務範圍，除此之外地點選擇在長安國小，又有什麼原因？

記者吳任瑜說：「長安國小的交通非常方便，距離運動部開車不到十分鐘的時間，而且臨近捷運松江南京站。」除了交通方便，地板是木造材質，與其他學校，大多是採用PU或是合成橡膠大不相同，搶著抽籤的人相當多。

長安國小校長嚴淑珠說：「我們有木質地板，然後採光，然後各方面都算很不錯，所以每次來，每個時段來抽的，也幾乎曾經都有，高達100多組以上的人來抽。」有羽球教練私下透露，長安國小是綜合球場，一個時段只能當作，「羽球場」或是「籃球場」使用，也是場館更加「一位難求」的原因，但運動講求身心舒暢擺脫壓力，能讓人自在打球才能真正達到運動訴求。

原始連結







更多華視新聞報導

葉元之問運動部「如何對付大谷翔平？」 李洋笑：有運科研發但有待商議

運動部正式成立！首任部長李洋提6大政策：打造台灣運動新里程碑

部長的第一份公文！ 李洋「運動裝上班」：全民運動由我做起

