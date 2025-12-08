運動部發布115品牌國際賽事計畫 開放申請、跨域加值成亮點

本計畫補助範圍分為「國際賽事推升」及「多元跨域加值」兩個類別，安排各單位互相交流，以期強化賽事體驗，創造整體效益，提升內需能量，並讓世界看見臺灣。(運動部提供)

運動部於今日舉辦「115年臺灣品牌國際賽事計畫」說明會，邀請地方政府、大專校院、運動團體、運動學術團體及各辦賽相關單位等參與，以期計畫順利推動。(運動部提供)

運動部在今天（8日）舉辦「115年臺灣品牌國際賽事計畫」說明會，邀集地方政府、大專校院、運動團體、運動學術團體及各相關辦賽單位參加。會中除說明計畫重點並進行開放式問答，也特別邀請中國文化大學財務金融學系陳曦助理教授、國立體育大學陳成業教授分享國際賽事結合跨域加值的具體案例，期望在多方合作下順利推動計畫，共同邁向臺灣品牌國際賽事的新篇章，以運動帶動臺灣能見度。

運動部表示，為落實賴總統提出的「建立臺灣品牌國際賽事」重要政見，推動「115年臺灣品牌國際賽事計畫」。藉由在臺辦理國際運動賽事，提升臺灣國際能見度與影響力；本次計畫除強化國際賽事本體外，也鼓勵跨域資源合作，現正開放相關單位提出申請。

前教育部體育署自107年推動的「形塑臺灣品牌國際賽事計畫」以補助賽事本身為主。運動部成立後，隨即召開多場跨部會與地方政府、專家學者、業界代表及相關辦賽單位會議，廣納意見後研擬新計畫。此次補助項目分為「國際賽事推升」及「多元跨域加值」兩大類別，不僅鼓勵賽事規格提升與規模擴大，更著重協助地方政府、運動團體及跨域單位提出進階方案，例如結合地方節慶、規劃觀光體驗、增設商展活動、辦理國際論壇、推動移地訓練等，加強跨域整合，擴大參與，注入臺灣或城市元素，創造更完整效益，並提升內需動能，讓世界看見臺灣。

運動部表示，行政院已將115年推升內需的重要政策之一納入「臺灣品牌國際運動賽事」相關預算，以支持本計畫推行。未來將以更多元的賽事樣態推廣臺灣品牌，擴大國內外人士參與，展現臺灣軟硬體實力。運動部將整合部會、地方政府及運動相關單位資源，透過產官學合作，提升參賽與觀賽體驗，創造更高的經濟效益與國際交流，帶動臺灣整體運動產業升級。

運動部說明，計畫自即日起開放申請至115年1月31日截止；若為115年第一季舉辦之活動，需於115年1月9日前送件。計畫將於115年1月及3月進行審查，依計畫完整性、可行性、經費合理性及與本計畫推動方向之契合度進行評估；並以賽會創新、綠色永續及推動身心障礙運動等作為加分項目。詳細資訊請至運動部官網查詢。

