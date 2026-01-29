運動部經費挹注 花蓮縣立棒球場設施升級

（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮縣立棒球場承辦中華職棒例行賽，也是東部重要棒球賽事場地，經爭取運動部經費，完成內野看台頂棚、夜間照明系統及電子計分板等更新，提升選手比賽環境及觀眾觀賽舒適度。

花蓮縣教育處長翁書敏今天接受媒體聯訪時說，配合運動部推動的「優化全民運動與賽會環境計畫」，核定總經費新台幣1億1000萬元，包含縣府配合款1100萬元，自去年7月起開工，歷時5個月完工。

改善工程包括內野看台頂棚薄膜更新、夜間照明系統升級為高效能LED燈具、電子計分板更新、球員休息與動線空間改善、防撞牆與排水設施整修等。

此外，花蓮縣府額外投入經費增設第2面電子計分板、更新冷卻水塔及拓寬1樓球員廊道。

翁書敏表示，花蓮縣立棒球場承辦中職賽事10多年，單一賽季最高舉辦10場賽事，目前還在與球團洽談今年花蓮賽事時間及場次。

翁書敏說，縣府近年也積極爭取各項國內外賽事主辦權，包括8月的國際少年運動會，將有來自世界各地約2000名選手到花蓮參賽，其中射箭項目將於縣立棒球場舉行。

花蓮縣府表示，將持續盤點縣內運動設施，逐步進行場館優化與更新，讓完善的運動設施成為花蓮發展的支柱，利用運動賽事結合觀光，為花蓮帶來人潮。（編輯：管中維）1150129