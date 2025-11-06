運動部與外交部推動運動外交 以運動壯大臺灣

運動部李洋部長出席「外交、運動雙部長會議」。(運動部提供)

運動部和外交部成立運動外交最佳協作團隊(Teams of Teams)。(運動部提供)

運動部與外交部今召開「外交、運動雙部長會議」貴賓合影。(運動部提供)

運動部與外交部首度共同召開「外交、運動雙部長會議」，由運動部李洋部長與外交部林佳龍部長主持。雙方就「以運動深化國際邦誼」、「支援國際重大賽事合作」及「推動運動性別平權」等議題深入交流，期望整合兩部資源與力量，攜手推動運動外交，提升臺灣在國際體壇的能見度與影響力。

李洋部長表示，運動部的成立目標之一，即是成為競技運動的堅實後盾。未來兩部將攜手合作，結合駐外單位與運動部所屬運科中心、國訓中心等資源，從賽前考察、賽事期間的中繼站設立，到後勤支援，為選手打造最佳參賽環境，讓臺灣代表隊能以最完善的狀態在國際舞臺上爭取榮耀。

他也指出，推動運動性別平權不僅是國際趨勢，更是政府的重要政策目標。運動部將持續強化女性運動人才培育與運動參與機會均等，打造多元、包容的運動環境，並與外交部合作落實「2014 年布萊頓暨赫爾辛基宣言」精神，積極接軌國際。

外交部長林佳龍則強調，外交與運動皆能凝聚國人向心力。當我國選手遠征海外比賽時，外交部及駐外館處始終扮演最堅強的後盾，提供全力協助，讓選手能無後顧之憂地專注比賽。他表示，兩部將組成「運動外交最佳協作團隊（Teams of Teams）」，共同推動運動外交，展現臺灣軟實力。

運動部進一步指出，推展國際事務與區域合作是其重要任務之一，近年來政府已協助友邦帛琉選派國家代表隊來臺移訓。未來兩部將延續並擴大這項合作，促進更多友邦運動交流，共同打造運動外交網絡，讓世界看見臺灣的熱情與實力，持續壯大臺灣的國際影響力。

運動部期盼與外交部建立長期合作機制，整合資源共同推動運動外交，攜手以運動壯大臺灣，讓世界看見臺灣運動的實力與風采。