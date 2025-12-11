運動部舉行國光體育獎章頒獎 李采璇成年度賞金后

記者張翔程／臺北報導

為向在國際運動賽事為國爭光的臺灣運動健兒們致敬，運動部今（11）日舉行114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，共發出獎助學金1億6447.5萬元，其中李采璇在世界射箭錦標賽奪得暌違6年反曲弓女子團體金牌，加上萊茵魯爾世大運女團銀牌，獎助學金330萬元成為年度賞金后。

運動部長李洋表示，今年頒獎典禮上，從領獎人變成頒獎人的身分，藉此承先啟後的象徵，期望我國在奧運以及各種運動舞臺的選手，都能成為臺灣的榮耀，未來運動部將持續強化運動環境，用運動來壯大臺灣，並期待明年更多人獲得國光體育獎章。

廣告 廣告

此次公開表揚在2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會、第32屆萊茵魯爾世界大學運動會、第12屆成都世界運動會等在內共55項綜合及單項國際運動賽事表現優異之選手及教練，總計747人次（選手450人）及教練1人獲頒國光體育獎章，並頒發1億6447萬5000元國光獎助學金及教練獎金，另獲選運動科學研究成果優等1件、甲等4件、佳作14件，共計19件科研成果，也於典禮上頒發獎座。

獲獎選手包括在2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會，奪得我國在冬季亞運會上「首面獎牌」的陳映，以及2025萊茵魯爾世界大學運動會奪下我國首面桌球男子團體項目金牌的高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞，成為此項目唯二取得金牌的國家；還有在第12屆成都世界運動會創下我國6連霸紀錄的女子拔河隊，男子裝備超重量級決賽奪金，並打破世界紀錄的健力選手楊森，也都是本年度的獲獎選手；指導陳映竹成功奪牌，創下我國亞冬運歷來最佳隊史成績的教練黃大原。

除表揚運動員及教練外，也表彰對於推動國內運動科學應用發展著作有成的研究人員，透過頂級運動科學專家的研究能量，促使我國運動員在賽場上的競技表現，以務實的科學理論作為發展基礎，實踐到我國選手在各種訓練方法、體能恢復、心理建設及技戰術等競技條件，都能有顯著的提升與進步。

運動部表示，頒獎典禮除對於選手及教練過去在運動場上付出的肯定，更是感謝在每面獎牌後面，所有的運動科學專家及後勤團隊的貢獻，透過奪得2面奧運金牌的部長李洋親自出席頒獎典禮，冀望我國在世界運動場上能續創佳績。

運動部長李洋與反曲弓女子團體金牌選手邱意晴（左1）、許芯慈（右1）、李采璇（右2）合影。（運動部提供）