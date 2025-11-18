運動部舉辦「國際運動交流行政研習會」強化各單位知能

運動部今（18）日舉辦「114年國際運動交流行政研習會」，向與會單位宣導辦理國際運動交流時應注意的重點事項，並強化相關行政作業知能。(運動部提供)

運動部今（18）日舉辦「114年國際運動交流行政研習會」，向與會單位宣導辦理國際運動交流時應注意的重點事項，並強化相關行政作業知能。本次研習邀集地方政府及運動團體代表共同參與，期盼透過合作推動國際事務，持續提升臺灣的國際能見度與影響力。

運動部表示，內容除由運動部進行國際運動交流行政及法規業務的說明外，亦特別邀請外交部與大陸委員會分享最新國際及兩岸運動交流趨勢與案例，協助各單位掌握政策方向與實務操作。同時，誠明聯合會計師事務所吳巧倫會計師也就國際賽事經費執行與財務管理提出建議，協助提升各單位財會管理能力並降低行政成本。

廣告 廣告

運動部說明，推動「打造臺灣品牌國際賽事」是賴清德總統的重要運動政見之一。教育部體育署時期，即透過「臺灣品牌國際賽事增能研習計畫」持續強化國際賽事能量，每年辦理多場國際論壇與主題研習，引入國際經驗與運動創新案例，協助地方政府與體育團體拓展視野，並固定辦理2場行政研習，以提升行政知能與作業效率。本次研習會為運動部今年9月成立後首次舉辦，未來也將在既有基礎上持續精進，爭取更多資源，協助各單位拓展國際運動交流的合作管道。

此外，「2025臺灣品牌國際賽研習營交流分享會」將於本（11）月21日結合「Meet Taipei創新創業嘉年華」在花博爭豔館登場，為今年系列論壇最後一場活動。活動將呈現今年度在臺舉辦逾百場國際賽事及相關運動創新成果，並邀請國內外體育運動專家學者分享，包括國際少年運動會委員會（ICG）代表，介紹2026年將在花蓮舉辦的國際少年運動會籌備實務與國際合作經驗。