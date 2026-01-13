運動部表揚熱心贊助運動企業

運動部於昨（十三）日下午在台北舉辦「體育運動企業捐贈感恩會」，由運動部政務次長黃啟煌主持，黃政次表示，國內企業界有太多不為人知，全力贊助、協助運動員與體育發展的感人事蹟，舉辦感恩會公開表揚熱心贊助的企業，只是運動部的小小心意，與企業界投入資源贊助、支持運動員不成比例，黃政次也頒發感謝狀衷心感謝熱心贊助運動的企業，包括新光三越百貨、士林電機、歐立達、艾達康、福芯科技、盛弘醫藥、鴻懿企業、紳宇實業、優視設計等多家企業。

有「跨欄女神」美譽、將代表國家參加今年名古屋亞運的女子四百公尺跨欄國手羅佩琳表示，她一直有個夢想能代表國家參加亞運會，非常感謝新光三越的贊助，支持運動員的夢想，也很高興能獲選代表國家參加今年名古屋亞運會，將全力爭取佳績，擊劍好手陳致傑也非常感謝新光三越的贊助，他過去一年參加世界盃、亞錦賽等國際賽事也盡力表現。

帶領北市東園國小少棒隊榮獲威廉波特少棒賽世界冠軍的賴敏男教練，也致詞感謝歐立達公司董事長陳逸弘大力贊助提供該公司的高品質產品運動鞋墊，讓少棒小將不致造成運動傷害及有效提升運動效率，終能獲得世界冠軍為國增光，他並獻花向陳逸弘董事長致謝。