運動部補助6400萬備戰WBC 首度採購MIT高階發球機

開訓後隨即展開訓練，林家正進行蹲捕練習，接的球是從台灣研發的高階發球機投出。精準模擬包括大谷翔平在內等一流強投的球路，是國家運動訓練中心引進的最新利器。

中職會長蔡其昌15日說明，「過去iPitch，我們是因應集訓的需要，我們是租借的，那在國訓中心他們就買了這個iPitch的設備，在這個地方，那我們用完之後，未來其他國家棒球隊的訓練其實也都可以用得上。」

過往備戰國際賽事，發球機只能租借，現在是固定設備，而國訓中心也建置獨立的重訓室與餐廳。運動部長李洋說，這次是以最高規格全力支援，組訓、防護、情蒐等等，補助為歷年之最。

運動部長李洋15日表示，「歷年來真的是補助最高，今年達到6400多萬，其實對我們來講，以一個運動員的角度來講，我們當然沒辦法確定最後成績如何，但我們希望把最好的資源提供給我們運動員，讓他們可以無後顧之憂的向前邁進去好好比賽。」

中華隊總教練曾豪駒15日表示，「回想在20幾年前在這邊訓練的時候，跟目前現在的環境來講，其實真的提升非常多啦。」

教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費，採專案核定補助基準，全額補助旅平險、意外險及失能險，要讓選手放心投入訓練和比賽。

氛圍很好、互相分享，隊長陳傑憲說，穿上國家隊球衣，壓力很大，但大家一起分擔，會往好的方向前進。而中華隊在國訓中心的第一階段集訓將到2月14日，農曆年後2月23日移師台北大巨蛋，再透過多場與日職的交流賽，整合出最強陣容。

