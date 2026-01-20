運動部要求檢討比賽誠信、場地安全疑慮 中華籃協4點聲明回應

針對近日SBL賽事接連引發比賽誠信、場地安全等多項爭議，運動部19日發布聲明稿表達高度關切，要求中華籃球協會全面檢討賽事管理與治理責任；另外，針對今年度籃協提出SBL及WSBL超級籃球聯賽經費申請計畫，但在審查會議上，卻出現籃協決策層級人員未能出席進行說明的情況。對此，中華籃協今（20）日也提出4點聲明作為回應。

針對外界質疑比賽過程異常，運動部嚴正重申，對任何破壞賽事誠信與競賽公平的行為一向零容忍，籲請籃協啟動內部調查機制，並在最短時間內向大眾說明；場地安全部分，運動部也督促籃協邀集各領域專家共同評估與研議，強調比賽場地應以運動專業與球員安全為第一優先。

今年度籃協向運動部提出SBL及WSBL超級籃球聯賽經費申請計畫，計畫總經費編列高達台幣5183萬餘元，並向運動部爭取高額補助，然而在19日的審查會議上，籃協未派具決策層級人員出席，清楚說明賽事籌辦及相關規劃。運動部認為，此舉顯見籃協對於爭取國家資源的態度，以及對於解決當前籃壇近期發生問題危機，缺乏應有的承擔。

中華籃協聲明如下： 一、SBL暨WSBL賽事所使用之地貼材質係數，均符合國際籃總(FIBA)規範，且與國內職業賽事所使用之地貼相同。本會也立即進行縮小地貼範圍、以割字地貼等改善措施，減少地貼面積。二、所謂SBL暨WSBL賽事新台幣5183餘萬之申請補助金額，為協會115年度所編列之預算，仍需經運動部開會審查，將核定多少金額，尚不得知。以114年度為例，協會申請補助之金額為約4174萬，運動部核定之金額為約3100萬，協會自籌之比例約為26%，且核定之所有經費皆專款專用於SBL暨WSBL賽事辦理、賽事轉播及補助參賽球隊等計畫上。三、本會一直以來積極配合出席運動部召開之各項會議，皆由決策層級主管或指派業務同仁出席參加，如有要求應由決策層級以上人員參加，協會必定配合辦理。四、球員安全、經費申請與運用等，皆為協會應盡之職責，一定配合運動部之指導，徹底檢討，專業治理。

