運動部辦體育運動企業捐贈感恩會 企業及個人捐贊助運動可節稅

運動部政務次長黃啟煌（左）於「體育運動企業捐贈感恩會」上，頒發熱心贊助北市東園國小少棒隊榮獲威廉波特少棒賽世界冠軍的歐立達公司董事長陳逸弘（右）感謝狀。（記者王先國攝）

運動部政務次長黃啟煌日昨出席運動部主辦「體育運動企業捐贈感恩會」，感謝各界投入資源，長期以實際行動支持運動員及運動發展，黃政次並於感恩會上頒發感謝狀予熱心贊助運動發展的多家企業，包括新光三越百貨、達特富科技、王大夫一條根、歐立達、優視設計、士林電機、艾達康、福芯科技等多家企業，鼓勵熱心運動發展的企業界及民間各界持續投入資源、以多元方式支持運動員培育。

黃政務次長表示，體育運動的發展除政府持續投入資源外，更有賴企業長期支持與民間力量的共同參與。他強調，對於熱心贊助運動的企業，政府透過相關政策與節稅機制，鼓勵企業投入體育運動發展，讓選手能安心投入訓練與競賽，並發揮潛力在國內外各項賽事全力表現，期盼透過企業、政府與運動員的攜手合作，推動我國體育運動穩健發展。運動部同時也邀請企業及民眾多加善用「體育運動捐贈媒合平臺」（https://sponsor.sports.gov.tw/），依據《運動產業發展條例》之規定，企業及個人捐助贊助運動可節稅。

本次感恩會活動以一一四年度曾參與運動捐贈的企業為主要邀請對象，並與日前舉辦的「運動推手獎」表揚相互呼應，傳達政府肯定企業多元投入贊助支持體育運動，並邀請受捐贈運動員及運動團隊參與，現場還有坐著輪椅的運動員出席，表達對熱情贊助支持運動員的企業的衷心感謝。