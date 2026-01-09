運動部辦「第17屆運動推手獎」表揚典禮 59億贊助金創歷史新高

運動部長李洋（右四）與「第十七屆運動推手獎」獲獎企業合影。（記者王先國攝）

▲運動部長李洋（右四）與「第十七屆運動推手獎」獲獎企業合影。（記者王先國攝）

運動部於今（九）日下午在臺北表演藝術中心舉辦一一五年「第十七屆運動推手獎」表揚典禮，行政院長卓榮泰親自出席盛典，與運動部長李洋、中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國體育運動總會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴及體壇各界領袖齊聚一堂，向長期投入選手培育與運動推廣的民間企業、團體與個人表達最誠摯的感謝。這些獲表揚的企業與個人，熱情贊助選手培育與運動發展，展現回饋社會、令人敬佩的高貴精神，讓體壇洋溢著芬芳，也溫暖了運動選手的心，充分展現社會各界以實際行動「以運動壯大臺灣」的強大動能。

廣告 廣告

本屆「運動推手獎」共頒發七十七個單位、一二九個獎項（其中贊助類一○八項、推展類廿一項），總贊助金額突破新臺幣五十九億元，創歷史新高紀錄，具體呈現運動部與社會各界攜手合作的豐碩成果。行政院長卓榮泰指出，國家運動的發展不僅仰賴政府推動，更需要企業、團體與個人的投入與支持，以實際行動支持運動發展，化身為我國體育運動最堅實的推手。

運動部長李洋表示，「當選手在低潮或最需要資源時，企業的一份信任，真的就像是『及時雨』」。他指出，企業的信任與支持對選手而言是莫大的勇氣來源，能讓他們放心地在國際舞臺上奮力拚戰。李部長誠摯邀請更多企業透過「體育運動捐贈媒合平臺」，持續投資臺灣的未來，讓運動成為臺灣人的驕傲，也鼓勵運動選手在國際賽事全力以赴，為國爭光。

今日表揚典禮亦特別表揚於本屆運動推手獎獲得「贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類金質獎」三項獎項的七家企業，包括中華電信、台灣電力公司、合作金庫銀行、第一商銀、國泰人壽、富邦金控及臺灣土銀，這七家企業長期致力為運動發展扎根，善盡企業社會責任，將運動資源擴及全國各個角落，運動部長李洋也特別表達感謝之意。

運動部表示，感謝各界長期的熱心支持，讓我國基層運動得以深耕、競技實力持續精進，希望企業界及國人繼續贊助支持運動選手及運動產業發展，也讓「Team Taiwan」能在國際舞臺上持續發光發熱。