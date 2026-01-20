運動部關切籃壇爭議 要求籃協檢討場地安全及治理責任

運動部表示，針對近日SBL賽事接連引發比賽誠信、場地安全等多項爭議，運動部表達高度關切，並要求中華民國籃球協會全面檢討賽事管理與治理責任。運動部指出，籃協向運動部提出二○二六年SBL暨WSBL超級籃球聯賽賽事計畫申請補助，惟具決策層級人員未能出席審查會議進行說明；政府補助須建立在賽事安全、競賽公平及專業治理的前提之上，籃協仍應就相關爭議提出具體改善作為並確實落實，以利後續經費審查。

近日SBL例行賽遭外界質疑比賽過程異常，甚至引發不當揣測，運動部嚴正重申：對任何破壞賽事誠信與競賽公平之行為，運動部一向採取零容忍態度，籲請籃協應啟動內部調查機制，訪談相關人員並釐清事實真相，主動於最短時間內向大眾說明，倘有具體事證涉及不法，應立即移送法辦，絕不姑息。

有關媒體報導SBL超級籃球聯賽發生球員踩踏球場地貼不慎滑倒一事，運動部已致電籃協表達高度關切，運動員場上激烈比賽，任何可能影響比賽安全的風險，都必須嚴肅看待，比賽場地更應以運動專業與球員安全為第一優先。針對臺北市職業籃球員職業工會訴求，將督促籃協邀集各領域專家共同進行專業評估與妥善研議，以改善場地安全。

今年度籃協向運動部提出SBL及WSBL超級籃球聯賽經費申請計畫，計畫總經費編列高達新臺幣五一八三萬餘元，並向運動部爭取高額補助。然而，在十九日審查會議上，籃協未派具決策層級人員出席，清楚說明賽事籌辦及相關規劃。此舉顯見籃協對於爭取國家資源的態度，以及對於解決當前籃壇近期發生問題危機，缺乏應有的承擔。

運動部重申，政府預算來自全民納稅錢，必須花在刀口上。針對籃協此次提出的經費申請案，由於尚在審查階段，將請籃協一併提出「賽事防賭機制」、「場地安全優化」及「行政管理責任」相關改善方案及具體措施，以利後續進行實質審查。運動部期許籃協徹底檢討，回歸專業治理，切勿辜負球員的努力與球迷的期待。