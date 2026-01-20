運動部關切SBL爭議 要求籃協檢討賽事治理與場地安全

針對近日SBL賽事接連引發比賽誠信、場地安全等多項爭議，運動部表達高度關切，並要求中華民國籃球協會全面檢討賽事管理與治理責任。運動部指出，籃協已向運動部提出2026年SBL暨WSBL超級籃球聯賽賽事計畫申請補助，但在審查會議中未派具決策層級人員出席說明。政府補助必須建立在賽事安全、競賽公平及專業治理的前提之上，籃協仍應就相關爭議提出具體改善作為並確實落實，以利後續經費審查。

針對媒體報導SBL超級籃球聯賽發生球員踩踏球場地貼不慎滑倒事件，運動部已致電籃協表達高度關切。運動員於場上激烈競技，任何可能影響比賽安全的風險，都必須被嚴肅看待；比賽場地更應以運動專業與球員安全為最高優先。針對臺北市職業籃球員職業工會相關訴求，運動部將督促籃協邀集各領域專家共同進行專業評估與妥善研議，並提出具體改善方案，以提升場地安全。

廣告 廣告

運動部表示，今年度籃協向運動部提出SBL及WSBL超級籃球聯賽經費申請計畫，計畫總經費編列高達新臺幣5,183萬餘元，並向運動部爭取高額補助。然而，在審查會議中，籃協未派具決策層級人員出席，清楚說明賽事籌辦及相關規劃，顯見其對爭取國家資源的態度，以及對於解決近期籃壇爭議與危機，缺乏應有的承擔與作為。

運動部重申，政府預算來自全民納稅錢，必須花在刀口上。針對籃協此次提出的經費申請案，目前仍在審查階段，運動部將請籃協一併提出「賽事防賭機制」、「場地安全優化」及「行政管理責任」等相關改善方案與具體措施，以利後續進行實質審查。運動部期許籃協徹底檢討、回歸專業治理，切勿辜負球員的努力與球迷的期待。

­