運動部／備詢處女秀！謝龍介台語質詢 李洋苦笑：自己台語沒那麼好

記者劉彥池／綜合報導

國民黨立委謝龍介用台語質詢李洋。（圖／翻攝立法院備詢畫面）

運動部長李洋26日獻出備詢處女秀，國民黨台南立委謝龍介用台語提問，讓李洋一度露出困惑的神情，原來是因為「自己台語沒有那麼好。」

謝龍介用台語問李洋「請教你是奧林匹克的選手，你針對這個奧林匹克的運動選手成立協會，這個體育政策，這幾年來你不一定了解，這些運動政策會對你造成影響嗎？」李洋用國語回答「我認為有越來越好的趨勢，跟委員報告。」謝龍介再問「越來越好是怎樣？」李洋回答「就是我們認為整體的運動環境有越來越好。」

廣告 廣告

謝龍介進一步縮小範圍說是要問奧運選手成立協會，還要李洋說實話。李洋說「有委員我是講實話，但主要是因為我的台語確實沒有到這麼好。」謝龍介聽完後也改用國語質詢，兩人針對是否成立「奧運人協會」進行理性討論，李洋提到「奧運人協會」無法取代「中華奧會」目前的地位。

更多三立新聞網報導

問李洋「怎對付大谷翔平」挨轟！葉元之喊冤被造謠：質詢的幾句話被放大

葉元之問李洋「如何對付大谷翔平？」 蔡其昌酸爆：你不如問鄉民

尬聊？葉元之問李洋「怎對付大谷翔平」 苗博雅無奈：至少不是亂砍預算

運動部／滑輪選手拿國光獎章、獎金去中國參加全運會 李洋曝調查進度

