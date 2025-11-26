運動部》李洋立院首報告 接招談大谷

運動部長李洋（中）26日首次赴立法院教育及文化委員會報告業務概況。（姚志平攝）

運動部今年9月9日揭牌成立，部長李洋上任後26日首次到立法院教育及文化委員會進行業務報告，面對立委們輪番犀利提問，李洋帶著緊張刺激的心情面對，甚至立委謝龍介用他不是特別「輪轉」的台語連珠炮發言，李洋都用他過去比賽場上面對對手的努力一一接招，獲得立委萬美玲肯定應對得宜。

立委葉元之提出，李洋上任後面臨首個重要賽事就是明年世界棒球經典賽，日本隊連MLB球星大谷翔平都確定參與，詢問李洋中華隊有贏球的策略嗎？李洋回覆，中職聯盟送上相關報告，運動部會支持例如團隊去美國考察、相關移地訓練比賽的經費補助。

葉元之並說，部長過去是運動員，有沒有給中華成棒隊建議或經驗分享，以及針對大谷翔平可以給什麼技術指導或科研？李洋以過去自己身為運動員來講，如同他在巴黎奧運前也十分不被看好能夠衛冕，當時網路輿論也是，還是請大家多多肯定選手，國訓運科中心有科技研發，是否把應對大谷列入要再商議。

李洋也被問到他的奧運羽球金牌搭檔王齊麟，12個月內已兩次錯過飛行藥檢，一旦累積3次可能遭禁賽1到2年處罰。李洋表示王齊麟有設鬧鐘提醒，相信應該不會再發生，至於行政法人化的國家級禁藥管制機構，會再研擬是否2年內成立。

謝龍介質詢時瘋狂台語輸出，李洋也委婉表示自己台語沒那麼好，謝龍介改用國語提問李洋以前是「比賽型」選手還是「練習型」選手，李洋妙回自己屬於「穩定型」選手，訓練還行、比賽會好一點，也讓現場增添笑聲。

立委萬美玲會後指出，部長李洋第一次到教文委員會備詢，略顯緊張，但還算應對得宜，不過各項改革有想法但尚無具體計畫，「其他部會看上李洋部長的好形象與高人氣，文化部提出『遠洋配』推動文化幣、運動幣加碼，外交部合作運動外交，竟然連環境部還跟運動部簽合作備忘錄…，看來這個行政院團隊目前只剩下李洋部長是正面的形象。」