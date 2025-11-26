運動部》李洋首次業務報告重點

運動部長李洋（左）26日首次赴立法院教育及文化委員會報告業務概況，並與召委劉書彬（右）握手致意。（姚志平攝）

Q：行政院核定運動部員額387人，目前人力缺額高達164人，卻要執行明年214億預算？

A：目前人力約補齊6成，後續會陸續到位，會優先在全民運動、競技運動及國際業務領域補強人力。

Q：如何讓體育班學生兼顧學業與運動專長？

A：體育班學生雖然有運動員角色，本業是學生仍要好好讀書，但把體育賽事集中到只能假日茲事體大，仍須和各方研議。

Q：如何改革體育班軍事化管理？

A：上任後特地設置部長信箱和運動委員會，提供運動員直接發聲的管道。

Q：大陸棒球成立聯賽明年開打，傳出台灣球員曹錦輝、林益全等可能西進打球，憂球員出走淪為統戰樣板。

A：職業運動就是如此，選手可以選擇有機會去更好的地方發展，或是參加更優渥的聯盟，運動部會持續推動台灣的職業聯盟，吸引更多外國好手來，也讓台灣自己的選手留在家鄉比賽。

Q：北市東園少棒隊教練駱政宇反映基層教練沒有保障的問題。

A：基層教練薪資確實較低，計畫先盤整教練證分級，了解現行待遇，邀請教練、學校進行討論。

Q：台北羽球公開賽一直未能從超級300系列升等到超級500系列，是否受大陸打壓？

A：並非受大陸等政治因素影響賽事升等，重點在於賽事軟、硬體的改善，要讓外國選手來台參賽交通、飯店食宿等需求更完善，才能吸引更多國外好手前來，運動部也會和中華羽協一起努力。