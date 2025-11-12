運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。
營養師薛曉晶表示，運動後的飲食選擇直接影響血壓控制成效，適當的飲食策略能加倍運動的健康效益。高鉀食物是控制血壓的關鍵元素，香蕉、奇異果和地瓜等低熱量高鉀食物能有效排出體內多餘的鈉離子，協助穩定電解質與水分平衡。根據2023年《Nutrients》期刊研究，高鉀攝取與肌肉強度和血管彈性有顯著關聯，能間接穩定血壓表現。
優質蛋白質助修復運動後肌肉與血管
運動後身體需要足夠蛋白質修復肌肉與血管組織。薛曉晶建議選擇鮭魚、豆腐和雞胸肉等優質蛋白質來源，這些食物不僅提供必要的蛋白質，還含有Omega-3脂肪酸，具抗發炎效果。2023年《International Journal of Molecular Sciences》研究顯示，運動結合Omega-3與高蛋白飲食可顯著改善心血管發炎指標，增強降壓效果。
看更多：不用日行萬步！各大科學研究發現走路「這步數」就能燃脂、降血糖
健康脂肪有助降低血管發炎風險
橄欖油、堅果和亞麻籽等富含Omega-9與植物性Omega-3的食物，能幫助降低血管發炎與硬化風險。2021年《British Journal of Pharmacology》研究指出，Omega-3脂肪酸透過促進血管舒張與鉀離子通道作用，對降血壓有直接效果，是運動後理想的脂肪來源。
看更多：48歲網紅直播前劇烈頭痛竟腦出血！急救14天亡 動脈瘤破裂死亡率破5成
降血壓效果最佳的運動類型
除了飲食配合，選擇合適的運動類型同樣重要。2023年《Mayo Clinic Proceedings》分析顯示，有氧運動平均可降低收縮壓4.5mmHg，而等長運動效果更佳，可降壓約7 mmHg。2020年《Hypertension Research》系統性回顧也證實，高強度間歇運動與傳統有氧運動對收縮壓與舒張壓都有幫助。
居家也能有效降血壓的運動方案
對於無法前往健身房的人士，2019年《Journal of Hypertension》研究表明，等長性握力運動（如持續用握力器出力5分鐘）能有效降低約6～7mmHg的血壓。此外，太極或瑜伽等溫和運動也是不錯選擇，特別適合中高齡族群，副作用極少且適合長期維持。
看更多：突然暈倒好嚇人！專家建議「這樣做」能減少發生 改善生活品質
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／薛曉晶營養師
更多健康2.0報導
你有一半責任？白內障手術該怎麼選 專家全方位解析3種人工水晶體
男配眼鏡才驚覺1眼看不見！大腦「這機制」讓你忽略視力受損
不是檳榔！口腔癌凶猛源頭：感染HPV 醫籲一有「這種」跡象 快就醫！
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了
南韓女星泫雅9日在澳門表演時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾，這也使得「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。醫師姜冠宇表示，其實該事件也是普遍女藝人的職場健康風險：低能量、血容血糖電解質、女性缺鐵。「若短時間暴瘦，其實就像癌症惡病質的營養剝奪一樣！」民眾應採取恆定飲食，即合理攝取與合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
水喝太多恐傷身？醫示警「尿液變透明」藏4危機：腎臟撐不住
水喝到尿變透明，就代表健康嗎？小心是腎臟在求救！泌尿科醫師王士綱解釋，尿液的顏色，確實是身體代謝與腎臟功能的指標，但如果尿液顏色長期呈現「完全透明」，反而可能是喝水過量、腎臟超出負荷的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輕熟女不明原因自發性高潮 竟是外陰前庭神經炎惹禍
好醫師新聞網記者吳建良／高雄報導 圖：張民傑診所院長張民傑醫師／本報資料照片 有一位辦公室行政人員，經常坐在辦公桌工作時，會突然間自發性高潮，這種狀況一再發生讓她非常困擾。張民傑診好醫師新聞網 ・ 1 天前
沒吃也胖、皮膚變差！慢性發炎恐害罹癌 醫推「10類食物」助滅火
若經常感覺疲累、腸胃不適，甚至皮膚粗糙，可能是身體處於慢性發炎狀態。營養醫學專家劉博仁提到，慢性發炎像是「火種」，會慢慢消耗免疫系統，長期下來可能導致心血管問題、肥胖、癌症等。他建議，平時多攝取全穀雜糧、十字花科蔬菜、堅果等10種抗發炎食物，有助於降低全身性慢性發炎。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
國泰世華總經理驚傳猝逝 醫師籲5招防心肌梗塞
金融業界10日傳出令人震驚的消息，國泰金代子公司國泰世華銀行公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外界傳出死因疑為心肌梗塞。這起憾事不僅讓金融圈感到震驚，也再度喚起社會大眾對心血管疾病的警覺，特別是在秋冬季節氣溫變化劇烈之際，更是心肌梗塞的高風險時期。中天新聞網 ・ 21 小時前
只是吃炒飯竟差點喪命！醫揭「炒飯症候群」關鍵
只是吃炒飯竟差點喪命！醫揭「炒飯症候群」關鍵造咖 ・ 14 小時前
心臟衰退有救了！橘子皮藏「救心」成分 1吃法重啟長壽基因
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，很多癌症康復者在打完化療針、戰勝癌細胞後，卻默默迎來一場「心臟衰退的第二人生」。罪魁禍首之一，就是被暱稱為「小紅莓」的化療藥多柔比星（Doxorub健康2.0 ・ 1 天前
流感疫苗打氣旺！ 營養師：接種前別吃「3類食物」
高敏敏日前在臉書粉專發文表示，不少人以為打了疫苗就萬無一失，其實疫苗只是輔助，能夠幫身體記憶病毒，但通常保護力不超過1年，建議每年都要接種1次，才能維持穩定防護力，不過最重要的還是要靠自身免疫力。高敏敏說到，想讓疫苗發揮最大效果，就要讓身體在「打針前」保持...CTWANT ・ 22 小時前
大家都誤會了！「這零食」其實高纖低熱量 可防腸道病變
爆米花是許多人看電影的必吃零食，一般都認為爆米花熱量高，堪稱垃圾食物，但醫師高銘鴻表示，爆米花若是原味或輕度調味，熱量並不高，且有很高的膳食纖維，有益腸胃健康、防便秘及腸道病變。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
慢性發炎恐致癌！持續吃「深色莓果、豆製品」可改善
常覺得疲累、肩頸痠痛，可能是身體處於慢性發炎狀態。劉博仁醫師表示，長期慢性發炎會提高罹癌風險，而能夠每天改變發炎反應的方式，就是持續吃抗發炎食物，包括深色莓果、豆製品與十字花科蔬菜等。中天新聞網 ・ 21 小時前
只是血糖、血壓高一點，怎麼就要洗腎？66歲退休公務員不甩5警訊：才1年「腎臟喪失排毒功能」
「三高」高血壓、高血糖與高血脂，是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險，約為一般人的2.2倍。醫師呼籲，高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。幸福熟齡 ・ 6 天前
125公斤主廚「燙傷意外確診糖尿病」！靠「這1控糖減重策略」找回健康
【健康醫療網／記者陳靖安報導】42 歲王姓男主廚體重高達125公斤（BMI 38），在燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病（糖化血色素11.3%），並有嚴重脂肪肝，每日須施打四針共120單位胰島素控制血糖。出院後，王主廚透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據監測，搭配瘦瘦針（GLP-1／GIP受體促效劑）治療與生活型態調整，三個月後成功停用胰島素、六個月後糖化血色素降至5.9%，體重減少近23%，目前僅需每週施打一劑瘦瘦針與口服藥維持血糖。 看見血糖變化 飲食管理更科學 奇美醫院代謝減重中心主治醫師彭瓊慧指出，糖尿病與肥胖常並存，若僅靠意志力節食往往難持久。透過CGM與瘦瘦針雙管齊下，能讓控糖更精準、減重更安全。 彭瓊慧醫師表示，CGM能24小時紀錄血糖變化，揭露傳統指尖血糖無法捕捉的「餐後血糖盲區」，幫助病人即時了解哪些食物會引起血糖波動。 她舉例，許多人認為番薯是健康食物，但透過CGM發現，單吃番薯可能讓血糖暴衝，若搭配蛋白質或冷藏再食用，升糖幅度就會明顯降低。「這樣的即時數據讓飲食管理不再靠感覺，而是有科學依據。」她說，CGM也能協助醫師依據患者血糖型態，微調藥物劑量與運動時間，達健康醫療網 ・ 1 天前
24歲女胸部突爆痛！檢查驚見腫瘤 醫揭「1關鍵」是養瘤元凶
一名24歲女子近日因乳房疼痛，求診中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平，發現約0.8公分不規則邊緣腫瘤。初次以傳統粗針切片檢查，結果雖為良性，但影像仍顯示異常，醫師認為癌症風險約10%至50%，之後以「真空輔助微創切片」取得更多組織，並同步完整移除腫瘤，所幸報告最終證實為良性腫瘤。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 16 小時前
吃到芬普尼雞蛋怎麼辦？專家：「這樣做」加速排毒 日常6招避開毒蛋
芬普尼（Fipronil）為廣效型殺蟲劑，對於甲殼類動物、螞蟻、白蟻等昆蟲具殺蟲活性，因此芬普尼多用於殺蟲劑使用，除用於農業生產的農用藥劑外，也是環境衛生用藥或是防治寵物跳蚤的動物用藥。 吃到含芬普尼雞蛋 恐影響這些身體器官 根據農業部農田水利署資料顯示，依據歐盟標準，蛋的芬普尼殘留容許量為5ppb，若大劑量食用會導致人體肝、腎和甲狀腺功能損傷，人類若是慢性毒害，則會有危害神經症狀出現。 拒絕毒雞蛋危害健康 6大守則降低機率 由於國人的雞蛋食用量大，想要降低食用到毒雞蛋的機率，以下建議： 1、追蹤雞蛋來源：若於超市購買的雞蛋，可看蛋盒包裝上的畜牧場來源標示，國內已全面實施雞蛋追溯標示。在傳統市場購買的雞蛋，每個蛋箱上都有 QR code，可查閱來源蛋場。 2、均衡飲食：不偏愛或排斥吃特定食物。3、降低品牌忠程度：不在同一攤蛋商及同一超市買雞蛋，以分散風險。4、注意包裝標示：儘量購買包裝來源標示清楚，且存放條件較佳的雞蛋，完全沒有標示的散裝蛋最好別買。 5、改吃其他蛋白質食物：若因毒蛋風波而不敢購買雞蛋食用，建議可改吃豆漿、豆腐、魚肉或瘦肉，1兩瘦肉、1兩魚肉及1塊「田字」大小的豆腐，約常春月刊 ・ 1 天前
「毒蛋全下肚」不擴大查其他雞場 食藥署長：擔心這幾天就別吃蛋！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 彰化爆出芬普尼「毒雞蛋」，流入9縣市，多達15萬顆可能已通通被吃下肚，引發民眾恐慌。食藥署今（10）日下午與農業部一同召開記者會，公布毒雞蛋沒流入學校，飼料也沒問題，毒理學專家出身的食藥署長姜至剛則提醒民眾「辨識、不吃、退貨」三步驟，他強調，急性中毒要日吃百顆雞蛋、慢性也要日吃超過八顆，「我想不會有這樣的人」；姜至剛...匯流新聞網 ・ 1 天前
黑胡椒「驗出蘇丹紅」！23公噸全銷毀 2款乾酪也出包
衛福部食藥署今（11）日公布邊境不合格品項，其中越南黑胡椒粒被檢出蘇丹色素四號，共計2萬多公斤在邊境全數銷毀；此外，來自法國及義大利輸入的乾酪，也被檢出大腸桿菌不合格，2批共計21.56公斤，依規定退運或銷毀。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
起床喝咖啡恐致血糖飆升？營養師曝8項飲食均衡法
生活中心／翁莉婷報導不少人早上進辦公室前都會隨手買一杯咖啡醒腦，對上班族來說咖啡不只是提神飲料更是生活的精神支柱，同時認為它能有效提升專注力與反應速度，也被當作一種「上班的儀式感」讓人正式進入工作模式。近日，1位日本營養師在文章中提到「每天早上喝咖啡」不一定是好事，可能影響到生理系統。民視健康長照網 ・ 20 小時前
10年口臭被妻嫌！人夫突心臟痛住院 檢查驚「牙周細菌跑進去」
即便每天刷牙，若長期忽略牙齒檢查，仍可能引發牙周問題。牙醫師趙國翔分享，一名男子長達10年未做牙齒檢查，又有口臭困擾，在妻子提醒下到門診檢查，發現他罹患重度牙周病，未料之後還出現突發性心臟疼痛，經診斷確定為心內膜炎，由牙周細菌感染引起。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
半數女性都曾經歷！醫籲：反覆性陰道感染不是不衛生 應勇於接受治療
【健康醫療網／編輯部整理】小芳今年三十出頭，平時工作繁忙，但最大的困擾不是工作壓力，而是「反覆性的陰道感染」。每隔一兩個月，她就會因為搔癢、灼熱感、分泌物異常或異味而痛苦不堪。最讓她挫折的是，即使去看醫生、乖乖用藥，症狀還是會一次次復發。久而久之，她開始懷疑是不是自己「不夠乾淨」，甚至影響到夫妻感情與自信心。對此，國泰綜合醫院婦產部生殖醫學科謝耀德分享並解開這個迷思。 陰道感染反覆復發不是不衛生 對症下藥才能避免惡化 謝耀德醫師表示，造成陰道感染反覆復發的原因很多，包括免疫力低下（如常熬夜、長期壓力大）、治療不完全、伴侶沒有同步治療、潛在疾病如糖尿病或免疫疾病、甚至荷爾蒙變化，都有可能造成陰道感染一再復發。事實上，反覆性陰道感染並不代表女性「不衛生」。許多人以為清潔得不夠，於是頻繁使用私密處清潔劑，卻往往適得其反。陰道本身存在「乳酸菌防護系統」，能夠維持健康的酸鹼環境；過度清潔反而會破壞菌相平衡，把好菌沖走，讓壞菌更容易趁虛而入。 若沒有針對真正的原因處理，對症下藥，再多次的治療也可能只是暫時緩解。這也是為什麼有些患者會覺得「怎麼一直看醫生、一直用藥，都還是沒好？」。更值得注意的是，若健康醫療網 ・ 1 天前