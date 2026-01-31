運動隔天鐵腿下不了床？營養師揭6營養遠離痠痛

生活中心／林依蓉報導

很多人運動完覺得神清氣爽，甚至不覺得累，卻在隔天一早發現全身痠痛、連下床都卡卡。對此，營養師陳珮淳近日在臉書發文說明，這並不是運動傷害，而是肌肉修補過程中的正常反應。她建議民眾可以在運動後補充6大關鍵營養，就能有效幫助痠痛緩解。





陳珮淳解釋，運動當下，身體的神經反應與發炎訊號尚未啟動，因此不會立即感到疼痛。









運動當下沒事，隔天卻痠到不想動？營養師陳珮淳近日在臉書發文表示，這是許多人都會遇到的「延遲性肌肉痠痛」，當我們進行深蹲、爬樓梯或跑下坡等動作時，肌肉會一邊出力一邊被拉長，導致肌肉纖維產生肉眼看不見的微小裂縫。由於運動當下，身體的神經與發炎反應尚未啟動，因此不會立即感到疼痛。直到運動後12至48小時，身體才會開始啟動修復機制，這時痠、緊、卡等不適感才會慢慢浮現，代表肌肉正在修復中。

營養師陳珮淳建議民眾可以在運動後補充6大關鍵營養，就能有效幫助痠痛緩解。









她進一步指出，想要加速排解痠痛，民眾可以在運動後補充以下6大關鍵營養，幫助肌肉回歸戰鬥力。

一、優質蛋白質

肌肉修復的根本原料。建議攝取：雞蛋、雞胸肉、豆腐、豆漿或優格。

二、維生素B群

將身體從「疲累狀態」切換回「修復模式」。建議攝取：全穀類、瘦豬肉、堅果。

三、Omega-3脂肪酸

有效調節發炎反應，避免痠痛放大。建議攝取：鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽。

四、鎂

讓緊繃的肌肉放鬆，緩解僵硬感。建議攝取：深綠色蔬菜、黑巧克力。

五、抗氧化營養素

如維生素 C、E 與多酚，能清掃運動代謝廢物。建議攝取：芭樂、奇異果、藍莓、綠茶。

六、水分與電解質

充足水分能維持營養運送順暢。建議攝取：白開水、清湯，並搭配香蕉或地瓜。





