『運動雄青春 好禮大方送』壓軸抽獎12/14登場

▲2025運動雄青春-高雄好禮大方送 12/14壓軸抽獎加碼好禮，邀請青年朋友踴躍參加。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府運動發展局主辦的「運動雄青春 好禮大方送」114年度抽獎活動即將迎來壓軸高潮！頭獎為市價近七萬元的「傑克牌700C 10速平把電動輔助自行車」，二獎為「知本老爺酒店家庭客房(四人房)一泊二食住宿券」，最終抽獎將於12月14日上午11時30分在「全球百鐵認證高雄自行車百k挑戰賽」主舞台盛大舉辦。

▲宣傳活動以市民大眾為主並且準備小禮物作為有獎徵答。

運發局局長侯尊堯指出，運動是青年最值得的自我投資，規律運動不僅提升體力，更為健康打底。今年運發局更走入校園，近距離向學生推廣青春動滋券，走訪楠梓高中、中正高工、小港高中、福誠高中、路竹高中、三民高中、高雄女中及高雄高工..等學校，鼓勵青年踴躍使用青春動滋券，走入運動場館、嘗試多元運動項目，從校園生活開始養成運動習慣。

廣告 廣告

▲雄女高中校慶現場運動雄青春好禮大方送活動宣傳。

本次壓軸抽獎特別加碼多項好禮，包括NOVATEC R4 Disc碳纖維輪組、三千元SOGO禮券、高雄亞灣碼頭遊艇超跑體驗券，以及行動電源與背包等多項實用獎品。誠摯邀請市民朋友12月14日親臨活動現場，一同見證幸運兒誕生，持續用運動點燃青春活力！更多資訊請至運發局官方臉書查詢：https://www.facebook.com/ksdkcg（圖／記者王雯玲翻攝）