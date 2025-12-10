「運動雄青春 好禮大方送」 高市壓軸抽獎12/14登場

高市運動發展局主辦的「運動雄青春 好禮大方送」一一四年度抽獎活動即將迎來壓軸高潮！頭獎為市價近七萬元的「傑克牌700C 十速平把電動輔助自行車」，二獎為「知本老爺酒店家庭客房(四人房)一泊二食住宿券」，最終抽獎將於十二月十四日上午十一時三十分在「全球百鐵認證高雄自行車百k挑戰賽」主舞台盛大舉辦。(見圖)

運發局侯尊堯局長今(十)日指出，運動是青年最值得的自我投資，規律運動不僅提升體力，更為健康打底，今年運發局更走入校園，近距離向學生推廣青春動滋券，走訪楠梓高中、中正高工、小港高中、福誠高中、路竹高中、三民高中、高雄女中及高雄高工等學校，鼓勵青年踴躍使用青春動滋券，走入運動場館、嘗試多元運動項目，從校園生活開始養成運動習慣。

這次壓軸抽獎特別加碼多項好禮，包括NOVATEC R4 Disc碳纖維輪組、三千元SOGO禮券、高雄亞灣碼頭遊艇超跑體驗券，以及行動電源與背包等多項實用獎品；誠摯邀請民眾十二月十四日親臨活動現場，一同見證幸運兒誕生，持續用運動點燃青春活力！

更多資訊請至運發局官方臉書查詢。