運動難持續？醫揭「漸進式任務」關鍵：慢慢來反而走得遠

明知運動重要卻難以持續？2026年發表在《Health Psychology Review》的大型統合分析研究顯示，真正能讓運動持續的關鍵，是採用符合身體節奏的「漸進式任務」方法。

真正能讓運動持續的關鍵，是採用符合身體節奏的「漸進式任務」方法。（示意圖／Pixabay）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師從分子醫學角度說明，當大腦將運動認定為負擔時，神經系統會進入警戒狀態，壓力荷爾蒙上升，能量分配轉為保守。他表示，身體最優先做的是保護機制，因此運動做不久，往往不是身體不行，而是一開始給身體的訊號太急。漸進式任務的做法，就是用先簡單再慢慢增加的方式，讓大腦知道這件事是安全且做得到的。

該研究涵蓋五十三項隨機對照研究、超過一萬名成人的資料。研究結果顯示，只要運動採用先簡單再慢慢增加的方式設計，整體身體活動量就會明顯上升，效果達到中等以上幅度。在介入結束後的幾個月追蹤中，身體活動量仍維持正向狀態，代表這種方式比較有機會讓運動習慣持續下來。

漸進調整的步驟越多，身體活動量提升越明顯，這個因素可以解釋將近一半的個人差異。（示意圖／Pixabay）

研究發現，漸進調整的步驟越多，身體活動量提升越明顯，這個因素可以解釋將近一半的個人差異。張家銘指出，身體真的在回應那種一步一步被帶著走的節奏。當身體收到這樣的訊號，神經系統比較安定，能量代謝比較順，運動自然比較有機會變成習慣。

張家銘表示，採用這種方式開始運動，第一個改變通常不是體重或體脂，而是比較不會那麼抗拒動一動。他強調，所有習慣的起點都來自願意再做一次。當身體沒有被嚇到，大腦就不會把運動列為麻煩事。

從分子層級來看，許多人調整運動方式後，隔天比較不會那麼疲勞，代表粒線體這個能量工廠有時間慢慢調整效率，修復系統跟得上。張家銘指出，對本來就容易累、恢復慢或有慢性發炎背景的人來說，這種節奏特別重要。

研究中提到的自我效能感概念，就是大腦開始累積做得到的經驗。（示意圖／photo AC）

研究中提到的自我效能感概念，就是大腦開始累積做得到的經驗。張家銘說明，每一次完成一個小目標，都是在替大腦建立信心。久了之後，運動就不再只是靠一時的熱情，而是變成一件熟悉、可預期的事情。

張家銘建議，先把應該要做到多少的想法放一邊，從一件現在做起來不太排斥的事情開始。時間短一點沒關係，強度低一點也沒關係，每天完成慢慢加。研究清楚看到，漸進式任務在還沒生病或只是風險偏高的人身上效果特別好，這就是預防醫學的精神。

