運動領域成竣邦新引擎 營運可望創新高

運動戶外機能布料大廠竣邦-KY（4442）積極擴大全球布局，執行長蕭志偉指出，將乘勢迎接2026年運動賽事商機。

運動戶外機能布料大廠竣邦-KY（4442）積極擴大全球布局，透過自建關鍵技術與掌握供應鏈，以「一站式研發服務」協助品牌提前掌握市場趨勢。

隨著2026年世足賽、國際大型體育賽事陸續登場，運動品牌客戶在新品開發與機能升級上的投入力道加大，竣邦已與多家品牌客戶合作開發相關產品，有望同步受惠市場商機，營運創新高。

在運動領域需求推升下，運動戶外機能布料設計大廠竣邦-KY（4442）今年運動領域營收比重攀升至六成，成為公司最強勁的成長引擎。竣邦以研發為核心、供應鏈整合作為支撐，協助多品牌客戶擴展核心系列產品與跨界新品牌線。

廣告 廣告

峻邦執行長蕭志偉表示，「竣邦的競爭力來自『研發與供應鏈整合』的雙軸能力，而非大量生產。」他指出，產品潮流快速變化，品牌端不可能同時投入所有技術，因此竣邦必須提前替客戶分析市場脈動，再結合各別客戶需求與痛點、提出最佳解決方案。

他說：「我們不是生產型公司，資本支出放在研發與人才，1年可以開發上千組布料。趨勢瞬息萬變，因此我們要把核心技術和部分產品掌握在自己手中，再透過供應鏈彈性做一站式整合，幫客戶做到更精準。」

竣邦-KY指出，運動領域已連3年創下歷史新高，並從以往聚焦季節性商品，擴大進入訂單量更大、產品生命週期更長的「核心系列」。今年第四季主力客戶推出跨界聯名品牌，相關專案已啟動，預期明年上半年進入出貨，有望進一步提升運動領域銷售動能。

竣邦近2年積極拓展日本知名品牌客戶，今年已有多項專案進入量產階段，明年在日本市場的訂單需求有望提供穩定貢獻。法人預估，今年前三季營運維持良好成長，第四季接單量出色，單季有望呈現雙位數年增。

2026年起包括 FIFA 世界盃、冬季奧運、世界棒球經典賽等國際級賽事相繼登場，帶動品牌客戶提前展開新品開發與備貨時程。隨著運動服飾跨入訓練、日常與運動休閒（Athleisure）等多元場景，對舒適性、耐候性與設計辨識度的要求同步提升，將擴大機能布料應用深度與廣度。竣邦已與多家品牌啟動相關機能系列的研發。

竣邦越南新廠預計2026年初動工、年底完工，2027年第一季試營運，將成為公司中長期產能與市場布局的重要推力。

更多鏡週刊報導

林正雄：2026政策鬆綁房市可回溫 飯店宅將成新趨勢

昶瑞機電雙喜臨門！楊偉成獲「創業楷模獎」、蔡翔如奪「創業相扶獎」 獲總統接見

結構碩士當建商敢賭 別人不要做的地 打造成石牌亮點案