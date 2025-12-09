運動領域成竣邦新引擎 營運可望創新高
運動戶外機能布料大廠竣邦-KY（4442）積極擴大全球布局，透過自建關鍵技術與掌握供應鏈，以「一站式研發服務」協助品牌提前掌握市場趨勢。
隨著2026年世足賽、國際大型體育賽事陸續登場，運動品牌客戶在新品開發與機能升級上的投入力道加大，竣邦已與多家品牌客戶合作開發相關產品，有望同步受惠市場商機，營運創新高。
在運動領域需求推升下，運動戶外機能布料設計大廠竣邦-KY（4442）今年運動領域營收比重攀升至六成，成為公司最強勁的成長引擎。竣邦以研發為核心、供應鏈整合作為支撐，協助多品牌客戶擴展核心系列產品與跨界新品牌線。
峻邦執行長蕭志偉表示，「竣邦的競爭力來自『研發與供應鏈整合』的雙軸能力，而非大量生產。」他指出，產品潮流快速變化，品牌端不可能同時投入所有技術，因此竣邦必須提前替客戶分析市場脈動，再結合各別客戶需求與痛點、提出最佳解決方案。
他說：「我們不是生產型公司，資本支出放在研發與人才，1年可以開發上千組布料。趨勢瞬息萬變，因此我們要把核心技術和部分產品掌握在自己手中，再透過供應鏈彈性做一站式整合，幫客戶做到更精準。」
竣邦-KY指出，運動領域已連3年創下歷史新高，並從以往聚焦季節性商品，擴大進入訂單量更大、產品生命週期更長的「核心系列」。今年第四季主力客戶推出跨界聯名品牌，相關專案已啟動，預期明年上半年進入出貨，有望進一步提升運動領域銷售動能。
竣邦近2年積極拓展日本知名品牌客戶，今年已有多項專案進入量產階段，明年在日本市場的訂單需求有望提供穩定貢獻。法人預估，今年前三季營運維持良好成長，第四季接單量出色，單季有望呈現雙位數年增。
2026年起包括 FIFA 世界盃、冬季奧運、世界棒球經典賽等國際級賽事相繼登場，帶動品牌客戶提前展開新品開發與備貨時程。隨著運動服飾跨入訓練、日常與運動休閒（Athleisure）等多元場景，對舒適性、耐候性與設計辨識度的要求同步提升，將擴大機能布料應用深度與廣度。竣邦已與多家品牌啟動相關機能系列的研發。
竣邦越南新廠預計2026年初動工、年底完工，2027年第一季試營運，將成為公司中長期產能與市場布局的重要推力。
更多鏡週刊報導
林正雄：2026政策鬆綁房市可回溫 飯店宅將成新趨勢
昶瑞機電雙喜臨門！楊偉成獲「創業楷模獎」、蔡翔如奪「創業相扶獎」 獲總統接見
結構碩士當建商敢賭 別人不要做的地 打造成石牌亮點案
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
開盤／大盤衝破28338點！這幾檔「銅板股」比台積電還兇
今日台灣股市開盤氣勢如虹，加權指數在權值股和特定概念股的帶動下持續攀升，盤中一度觸及 28338.73 點，展現出穩定上漲 0.12% 的強勁態勢。與此同時，中小型股匯集的櫃買指數也毫不遜色，同步上漲 0.37%，顯示市場熱度廣泛，多頭氣氛濃厚。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 7
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
中經院：近7成已退休者因無多餘資金 未自主理財規劃
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月9日電）富邦投信與中華經濟研究院連續第9年合作，今天共同發布「2025年國人安心樂活享退調查」，結果顯示台灣民眾不論已退休或未退休族群，已累積的退休金額與心中預期目標仍存在明顯落差。根據中經院調查，台灣已退休者，平均累積退休金約新台幣685萬元，但認為安心退休約需要1203萬元，存在約517萬元的缺口。其中有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。未退休族群落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期約需1367萬元，缺口高達1048萬元。其中有52.2%的未退休族群表示將於3年內啟動退休理財規劃，顯示理財意識逐漸提升。中經院指出，隨著人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到僅依賴政府退休金難以滿足退休生活需求，有愈來愈多台灣民眾開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。中經院引述問卷調查結果，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主中央社財經 ・ 6 小時前 ・ 11
載板「這檔」11月營收摔近3月最低！外資、投信聯手出貨逾3千張 國家隊捧1.6億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（8）日收28,303.78點，漲322.89點或1.15%。八大公股昨日賣超30.49億元，其買超前十大個股，包括3檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 6
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
噴發式看漲來了！高盛點名「5大潛力股」喊漲7成 台廠黑馬竟然不是台積電
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導國際投行高盛（GoldmanSachs）最新公布12月全球股票首選名單，市場焦點意外落在一批橫跨中、台、德、印、英等五地的「爆發...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
第一檔不配息台股ETF來了！凱基009816 一萬元卡位台股前50大賺錢股票
凱基投信今（9）日推出全新台股 ETF，凱基台灣 TOP 50（009816）已於昨（8）日獲准募集，為目前市場第一檔「不配息」，凱基投信表示，009816所有股息強制滾入再投資，讓投資人長期累積複利收益。發行價 10 元，每年調整成分股 4 次，聚焦台股前 50 大龍頭，穩健參與成長紅利。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
夫過世留房竹科媽險踩雷！「一條件」房屋稅翻倍…繼承房產到底有哪些稅？稅務局揭節稅解方
政府於今年5月正式開徵房屋稅2.0新制，新制主要針對名下有多間房產，但沒有做出有效利用的屋主，會被加重稅率負擔，連帶影響到繼承房產的族群，如果房子沒有用來「自住」，房屋稅恐達自住稅率的兩倍以上，對此稅務局也提出解方，讓繼承者能合法省稅，享有合理稅率。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 10
台股衝高國人加速繼承！遺產稅寫歷史新高
台股衝高破2萬8，國人資產增加，也加速繼承動作！住商機構觀察財政部數據，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。其中台北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25.8%；反觀中南部衰退，台南市減四成最多Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 2
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 42