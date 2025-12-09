運動風向轉變 智慧穿戴帶動肌力訓練成新主流

【記者趙筱文／台北報導】全球運動習慣正在出現轉變。根據智慧穿戴品牌Garmin分享最新穿戴裝置數據顯示，2025年全球整體運動活動量年增 8%，其中亞洲市場成長幅度明顯，肌力訓練與球拍類運動快速竄起，成為近年成長最突出的運動類型，也顯示健身型態正從單一有氧，轉向更多元、均衡的訓練結構。

從整體運動項目來看，跑步、步行與自行車仍是全球最常進行的運動類型，但成長動能已逐漸趨緩。相較之下，肌力訓練連續多年維持高成長，2025年全球活動量年增29%，亞洲市場年增27%，首次超越自行車，擠進區域前三大運動項目。台灣市場方面，跑步與步行仍為最受歡迎的運動類型，但肌力訓練年成長率已接近25%，顯示重量訓練正成為日常運動的一部分。

球拍類運動則是近年成長最為快速的項目之一。數據顯示，包含匹克球、羽毛球、桌球與壁球在內的球拍運動，2025年全球活動量年增67%，亞洲市場成長幅度更超過2倍，其中越南用戶的人均揮拍次數居全球之冠。分析指出，球拍運動兼具入門門檻低、社交性高與運動強度彈性等特性，加上可透過穿戴裝置記錄運動表現，是其快速擴散的重要因素。

健康監測數據也反映出運動型態的變化。相關統計顯示，女性用戶的平均壓力指數普遍低於男性；身體能量指數顯示年輕族群的能量波動幅度較大，部分亞洲市場的用戶每日能量消耗水準亦相對偏高，顯示運動頻率與生活節奏之間的關聯愈來愈密切。

展望2026年，美國運動醫學會（ACSM）調查指出，穿戴式科技已連續五年成為全球最重要的健身趨勢，反映民眾對心率變異數、睡眠品質與最大攝氧量等進階生理數據的重視程度持續提高。隨著數據成為運動規劃的重要依據，全球健身趨勢也正逐步邁向以數據分析為核心的訓練模式，運動不再只是「動多少」，而是「怎麼動、何時恢復」同樣關鍵。

Garmin 2025全球用戶運動數據顯示各項運動的活動量成長，可看出全球用戶在運動選擇上的轉變。Garmin提供

