運動風雨無阻！桃園龜山中正公園光電天幕籃球場啟用

龜山烏龜公園光電天幕籃球場啟用。圖：李宗豪提供

桃園市龜山中正公園因設有一隻大烏龜，有「烏龜公園」的別名，公園內的籃球場是附近學生及居民時常運動的場所，民進黨籍市議員李宗豪在2023年4月在議會與會勘中首次提出光電天幕構想，以解決現行天幕難以維護的問題，期間李宗豪除了與市政府協調各式可行性方案，其他民意代表也表達了對於光電天幕該構想的認同，經過流標再招標及多次會勘後，龜山烏龜公園光電天幕籃球場終於在日前完工，於今(7)日啟用。

桃園市議員李宗豪爭取設置龜山烏龜公園光電天幕籃球場。圖：李宗豪提供

李宗豪表示，感謝市府支持光電天幕籃球場的設置，也感謝其他民意代表的認同，在各方不斷努力的爭取下，烏龜公園的風雨球場終於成功設置。

廣告 廣告

桃園市議員李宗豪感謝市府支持設置龜山烏龜公園光電天幕籃球場。圖：李宗豪提供

李宗豪指出，光電天幕籃球場啟用後，民眾不必因天氣因素而影響運動進行，也讓公園的使用者在下雨時多一個利用空間。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

台15竹圍大橋11/9夜間封閉 改道資訊一次看

迎接長庚醫院創院50周年 羅大佑捐1000張唱片支持公益活動