運動飲料不甜能多喝？醫：恐血糖急飆 越喝越渴又疲倦

天氣炎熱，補水是維護健康的關鍵，尤其出門在外，走進超商拿一瓶冰涼飲料，瞬間降溫。不過，長期飲用含糖飲料，即使是喝起來不太甜的運動飲料，也要小心可能引發俗稱「寶特瓶症候群」的急性糖尿病，尤其糖尿病患者，嚴重可能陷入昏迷。

日喝含糖飲料1500c.c. 恐引發急性糖尿病

日本醫界自2000年代起，提出俗稱「寶特瓶症候群」（Pet Bottle Syndrome）的代謝異常現象，患者因長期每天飲用含糖飲料超過1500c.c.，導致口渴、疲倦、嘔吐、視力模糊等類似急性糖尿病的症狀，嚴重者甚至需要施打胰島素才能穩定血糖。這個症候曾廣泛發生在日本年輕人、打工族與夜班工作者。

在台灣也有類似情形。彰化醫院彰化醫院家醫科主任表示，該院曾發現，不少糖尿病患因為運動飲料不甜又好喝，夏天喝還能「退火」，一天喝上好幾瓶，結果糖化血色素狂飆，有些患者原本以藥物控制血糖，因此不得不改為施打胰島素。

運動飲料含電解質和單糖 容易吸收血糖直飆

廖曜磐表示，運動飲料內容物以糖和電解質為主，是為提供大量流汗者能迅速補充水分和電解質，運動飲料喝起來不甜，其實含糖量相當高，而為了容易吸收，使用的糖幾乎全是單糖，一喝血糖就直線上升，因此感到口渴，容易越喝越多，喝習慣之後，一天總會喝個幾瓶，結果血糖失控，糖化血色素飆升。

醫師點名糖尿病友、年長者是高危險族群

廖曜磐表示，健康年輕人代謝能力較佳，短期攝取含糖飲料影響不大，但糖尿病、代謝症候群患者及年長者，若大量飲用含糖飲料，無法及時分解糖分，易形成「越喝越渴」的惡性循環，甚至進展為高血糖高滲透壓狀態（HHS），出現脫水、意識混亂等危機。

根據WHO世界衛生組織的建議，每人每天攝取的糖分應限制在25公克以下，相當約8顆方糖。然而，一瓶500c.c.的碳酸飲料含糖量就達18顆方糖，奶茶則約12顆、運動飲料9顆方糖量。

椰子汁或青草茶退火？建議選無糖、別過量

廖曜磐表示，夏季補充水分建議以白開水或含電解質的無糖飲料為主，如果是長時間劇烈運動，可搭配低糖或運動飲料加水以1：1比例稀釋飲用。有些民眾會用椰子汁或青草茶來「退火」，若是未加工的椰子汁，含糖量並不高；但青草茶為了口感經常會加糖，民眾可盡量選用無糖茶飲，但仍不宜過量飲用。

◎ 圖片來源／衛福部彰化醫院提供

◎ 資料來源．諮詢專家／朝日新聞．廖曜磐醫師

