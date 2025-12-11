運動飲料不甜能多喝？醫：恐血糖急飆 越喝越渴又疲倦
天氣炎熱，補水是維護健康的關鍵，尤其出門在外，走進超商拿一瓶冰涼飲料，瞬間降溫。不過，長期飲用含糖飲料，即使是喝起來不太甜的運動飲料，也要小心可能引發俗稱「寶特瓶症候群」的急性糖尿病，尤其糖尿病患者，嚴重可能陷入昏迷。
日喝含糖飲料1500c.c. 恐引發急性糖尿病
日本醫界自2000年代起，提出俗稱「寶特瓶症候群」（Pet Bottle Syndrome）的代謝異常現象，患者因長期每天飲用含糖飲料超過1500c.c.，導致口渴、疲倦、嘔吐、視力模糊等類似急性糖尿病的症狀，嚴重者甚至需要施打胰島素才能穩定血糖。這個症候曾廣泛發生在日本年輕人、打工族與夜班工作者。
看更多：10大傷腎喝水習慣！運動後、晚餐後大量喝水超危險 晨起要喝這杯水
在台灣也有類似情形。彰化醫院彰化醫院家醫科主任表示，該院曾發現，不少糖尿病患因為運動飲料不甜又好喝，夏天喝還能「退火」，一天喝上好幾瓶，結果糖化血色素狂飆，有些患者原本以藥物控制血糖，因此不得不改為施打胰島素。
運動飲料含電解質和單糖 容易吸收血糖直飆
廖曜磐表示，運動飲料內容物以糖和電解質為主，是為提供大量流汗者能迅速補充水分和電解質，運動飲料喝起來不甜，其實含糖量相當高，而為了容易吸收，使用的糖幾乎全是單糖，一喝血糖就直線上升，因此感到口渴，容易越喝越多，喝習慣之後，一天總會喝個幾瓶，結果血糖失控，糖化血色素飆升。
看更多：點手搖飲半糖其實不是真半糖！營養師曝1小技巧 3分糖喝來也甜滋滋
醫師點名糖尿病友、年長者是高危險族群
廖曜磐表示，健康年輕人代謝能力較佳，短期攝取含糖飲料影響不大，但糖尿病、代謝症候群患者及年長者，若大量飲用含糖飲料，無法及時分解糖分，易形成「越喝越渴」的惡性循環，甚至進展為高血糖高滲透壓狀態（HHS），出現脫水、意識混亂等危機。
根據WHO世界衛生組織的建議，每人每天攝取的糖分應限制在25公克以下，相當約8顆方糖。然而，一瓶500c.c.的碳酸飲料含糖量就達18顆方糖，奶茶則約12顆、運動飲料9顆方糖量。
椰子汁或青草茶退火？建議選無糖、別過量
廖曜磐表示，夏季補充水分建議以白開水或含電解質的無糖飲料為主，如果是長時間劇烈運動，可搭配低糖或運動飲料加水以1：1比例稀釋飲用。有些民眾會用椰子汁或青草茶來「退火」，若是未加工的椰子汁，含糖量並不高；但青草茶為了口感經常會加糖，民眾可盡量選用無糖茶飲，但仍不宜過量飲用。
看更多：5類會助長結石的食物千萬少碰！醫曝2種飲料當水喝 很毋湯
◎ 圖片來源／衛福部彰化醫院提供
◎ 資料來源．諮詢專家／朝日新聞．廖曜磐醫師
更多健康2.0報導
掰了味精？國產大豆變身天然鮮味粉 低鈉低糖無豆腥味 有香菇鮮味
生魚片離開冰箱多久不能吃？超級海鮮6大隱藏營養：補鋅增肌抗疲勞
這顏色火龍果太強了！超多研究認證：降空腹血糖、血脂、三酸甘油酯
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
一堆人都吃錯！早餐「1吃法」以為健康 醫：血糖恐速飆、引發膽結石
你也有「飲食越清淡就越健康」的迷思嗎？秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書指出，早餐若是過度清淡，可能會造成嚴重後果，不只會缺乏營養素，可能還會引發膽結石等風險。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 2 天前 ・ 2
找到長壽密碼！「1類食物」護心、防糖尿病 巧克力也上榜
多吃富含類黃酮的食物，有助於長壽健康。腎臟科醫師江守山表示，研究發現，每天攝取約500毫克的類黃酮，相當於2杯茶的量，可降低約16%的死亡風險，並降低9%至13%的心血管疾病、2型糖尿病和呼吸系統疾病風險，而富含類黃酮食物包括洋蔥、莓果、黑巧克力等。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫師提醒「藍莓別鹽水洗」！公開正確洗法 農藥殘留可大幅降低
（記者張芸瑄／綜合報導）藍莓因富含植化素與多種營養成分，被不少人視為高營養密度水果，但如何正確清洗才能降低農藥 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
醫師點名「5大ＮＧ隔夜食物」 銀耳湯最雷！一不小心恐致命
秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提醒民眾，部分食物即使放進冰箱保存，隔夜食用仍可能危害健康。他特別點名銀耳湯隔夜後不僅營養大幅流失，更可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，提醒民眾務必注意食品安全，避免因省錢而讓健康付出代價。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
沒吃甜食卻罹糖尿病！醫揪元兇竟是「隱形高糖食物」 還與三大疾病相關
健康飲食需注意「隱形糖」，不只甜味食物會影響血糖。圖來源／早安健康商傳媒｜記者謝芮涵／台北報導一名患者因體檢血糖異常就醫，他向醫師表示幾乎不吃蛋糕、甜點、含糖飲料，自認飲食「非常乾淨」。然而進一步檢查後，仍被診斷為第二型糖尿病。醫師深入詢問其飲食習慣後發現，真正的問題並非甜點，而是他長期攝取的「隱形高糖食物」──含大量精製澱粉的主食與零食。醫師指出，許多人誤以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但米飯、白麵包、麵食、餅乾、洋芋片等精製澱粉進入體內後會快速分解成葡萄糖，升糖速度甚至遠高於部分甜食。若每天大量攝取，長期仍會造成血糖波動、胰島素阻抗，最終導致糖尿病。以該名患者為例，他三餐以白飯、麵條、吐司為主，且喜歡以餅乾、蘇打餅、麵包當作點心，這些食物雖不甜，卻屬於高 GI（升糖指數）食品，對血糖影響極大。醫師強調，精製澱粉在現代飲食中普遍存在，是許多民眾疏忽的糖尿病風險來源。醫師提醒：糖尿病風險與整體飲食結構密切相關。圖／AI示意圖除了血糖外，醫界也提醒，過量精製澱粉與代謝問題密切相關。有研究指出，高 GI 飲食可能增加心肌梗塞機率，也可能與部分癌症（如大腸癌）的風險上升有關。此外，血糖長期波動商傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
曾被當餵豬菜？專家解析其「7項營養價值」 平價食材成亮點
（記者張芸瑄／綜合報導）過去常被視為「餵豬用」而不受青睞的地瓜葉，如今已成為市場上常見的平價蔬菜。營養師薛曉晶 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍
癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
這些食物都在默默奪人性命！預防癌症、糖尿病、腦中風快吃它
癌症、心臟病、肺炎、腦中風、糖尿病等疾病，在台灣奪走了成千上萬條寶貴性命。營養師薛曉晶表示，根據最新研究指出，這些看似難以預防的重大疾病，背後都有驚人的共同點，也就是「日常錯誤飲食習慣」！ 長期健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
地瓜葉是天然「瘦瘦菜」！營養師：抑制食慾、穩定血糖
營養師陳冠蓉指出，地瓜葉富含綠原酸成分，可刺激腸道細胞分泌GLP-1，達到抑制食慾、穩定血糖、減少脂肪囤積等效果，堪稱天然的「瘦瘦菜」，且價格親民適合長期食用，回歸天然原型食物才是最無負擔、最持久的減肥方式。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話