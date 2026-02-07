運動館淪「大賣場」！清水國兒運中心遭爆外租辦家具展民眾傻眼

台中市政府斥資六億四千萬元興建的清水國民暨兒童運動中心，啟用才短短四個月，近日遭爆出場館外租舉辦大型「家具名床大展」。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市政府斥資六億四千萬元興建的清水國民暨兒童運動中心，啟用才短短四個月，近日遭爆出場館外租舉辦大型「家具名床大展」，球場內擺滿沙發與床墊，民眾痛批市府嚴重背離興建初衷，運動局長游志祥表示，這屬於「嚴重違規」，已開罰外包廠家並要求撤展，否則將予以連續處罰。

當地民眾表示，原本想預約球場卻發現被租借辦展，感到非常失望；這場「運動館變家具店」的風波，已引發社會對公家場館委外經營的監督機制，在網上熱烈討論。

市議員王立任表示，清水國兒運斥資高達六億四千萬興建，原本是為提供安全的運動環境所設，近日被發現竟自六日起到九日有「大型家具名床大展」堂而皇之進入舉辦，淪商業使用，專業的運動場館竟賣起家具、床墊等跟運動毫無相關的物品，會不會太離譜。

王立任指出，國民運動中心外租舉辦非體育活動早有前車之鑑，宜蘭國民運動中心就曾因擅自出租辦理運動鞋特賣會，被地方政府認定違約並要求立即撤展、處以罰鍰，但當年宜蘭案販售的還是運動相關用品，台中的清水國民運動中心卻在賣家具、床墊，要求市府應立即改善。

王立任說，專業運動地板造價昂貴，是為了提供市民安全的運動環境，而非承受大量家具堆放與搬運。若缺乏妥善保護，這種高強度的商業活動極可能對地板造成永久損傷，後續修繕費用恐又要全民買單。

運動局長游志祥指出，清水國民暨兒童運動中心除各項運動場地外，同時設有商場，但原本就有和外包廠家訂約要求只能販售與運動有關的用品，因此接獲通知商家竟舉辦大型「家具名床大展」，已第一時間通知廠家嚴重違規，除要求昨日之內立即撤展外，並將依約開罰，若無法完成撤除，將給予連續罰處分，到全部撤除為止。