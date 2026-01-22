運動、健檢、打疫苗都能變現！石崇良4月推「健康幣」上路，有6大回饋方向

左邊是香噴噴的速食套餐、舒服的沙發，右邊是營養均衡的健康餐盒、明亮的健身房，你選哪一邊？衛生福利部部長石崇良決心要用「健康幣」讓人甘願選健康。健康幣怎麼累積？能兌換什麼？他接受《康健》專訪，首度公布預計今年4月起，健康幣分2階段實施，可兌換6大類回饋。

「這是我當部長最想做的事！」衛生福利部部長石崇良接受《康健》專訪，談起「健康幣」，眼神發亮，滔滔不絕。他深信，這套制度將翻轉台灣健康政策，從下醫（治療）走向上醫（養生），讓「追求健康」真正變成全民運動。

古人說「上醫治未病、中醫治欲病、下醫治已病」，台灣過去都把資源都放在治已病，是下醫。石崇良感嘆，健保負責疾病治療，長照資源投入失能照顧，疾病前期的預防與健康促進，著力點相對有限，很難做到治未病或治欲病。

「輕推」健康幣，讓人主動選擇健康

慢性病的發生與惡化，有4～6成是生活型態造成的，影響健康最重要的因素就是個人行為，但是行為和健康之間的關係，何時能兌現？

石崇良分析，健康行為需要日積月累，現在感覺不到好處，還沒生病的人就不願意改變有健康風險的習慣。無論是國健署辦活動、給醫師誘因做衛教，民眾都是被動的，很難看到成效。

他引用諾貝爾經濟學獎得主理查‧塞勒（Richard Thaler）的暢銷書《推力》，透過「選擇架構」的設計，可以在不限制自由的前提下，引導人們做出對自己有益的選擇。

據此原則，石崇良勾勒的「健康幣」要提供遊戲化的有趣機制，讓健康行為的成效不只展現在遙遠的未來，而是現在就能兌現成金錢，藉此「輕推」大家能主動選擇健康。

公私協力，超商與保險業者積極響應

為何有健康幣構想？石崇良說，他在擔任健保署署長期間出訪新加坡，看到當地人等紅綠燈時還在原地小跑步，令他印象深刻。

該行為源自新加坡政府推出的「LumiHealth」計畫，由政府編列預算、與廠商簽約，讓各種智慧手錶都連結App，運動、累積步數，閱讀衛教資訊都能換取點數。

相關成效報告顯示，這套機制確實帶來改善體重等成效，而肥胖與慢性病正是新加坡和台灣共同面臨的健康挑戰。

台灣受限於健保制度不能支付預防保健相關費用，石崇良便朝「公私協力」的方向努力。

「我偶然機會跟某個超商經理談，他說很好啊，我們願意參加，」石崇良發現，企業基於2個考量願意投入。

首先，現在企業很重視會員回饋機制，健康幣可成為顧客關係管理的一環；再者，ESG永續責任已經是攸關企業存亡的「必修課」，能具體回饋社會的方案自然受重視。

保險業者也展現高度合作意願。石崇良擔任健保署署長期間研議「商保協同健保」，當時接觸的保險業者很願意以保戶健康行為數據折抵保費，而且衛福部不需要把個人健康資料提供給業者，只要告訴業者最終結果能換幾個金幣、折抵多少錢就可以。

第1階段：有做就有幣

石崇良從《推力》中得到啟發，但凡鼓勵人們採取某種行動或從事某種活動，一定要把它變簡單，還要引導人們去注意誘因的存在，這正是健康幣第1階段要做的：有做就有幣，民眾只要學會用2個App。

只要打開健康存摺、按下同意後，只要按時打疫苗、做成人健檢、接受癌症篩檢，健康幣點數就會自動累積。接著打開國健署的App，即可兌換合作廠商提供的各項回饋。而根據現行規劃，健康幣有4個核心環節：

健康數據匯流

健保快易通App的健康存摺，已經有1千萬人開通、300萬人定期使用，能換健康幣的數據也會匯集在健康存摺。整合就醫紀錄、檢驗數據、成人健檢、癌症篩檢、疫苗注射等資料，未來也會納入穿戴式裝置的生理量測數據（血壓、血糖、心率），以及衛生所、社區據點、長照站等健康促進活動的參與紀錄。

健康行為定義與轉譯

由「點數調和小組」負責，將各類健康數據與行為紀錄進行分類、標準化，並設計點數轉換規則。石崇良解釋，點數換算要有公信力，打疫苗、不同癌症的篩檢，麻煩度差很多，換算規則也要考慮民眾付出的時間力氣，代價愈高的就要給愈多獎勵。

點數兌換與外部串接

國健署的App「健習生Health Go」，未來會直接轉型成健康幣App，將健康存摺的健康幣點數匯入，目前規劃有兌換6大類回饋，包括：商業保險保費抵減、交通票券優惠、藝文展演與運動票券、生活用品與健康商品、悠遊卡等第三方金流點數、數位服務訂閱，甚至可能擴及醫療自費項目抵減。

「未來會有個健康幣聯盟，廠商可以提案申請，經審核才能加入，加入後發給健康幣聯盟標章，幫助民眾辨識，但健康幣只能兌換對健康有益的品項，」石崇良舉例，去便利商店換無糖飲料、蔬食便當，到健身房換運動課程，運動又能繼續累積金幣，形成正向循環。

健康點數系統

包括核心管理系統與資料湖（Data Lake），由資訊小組負責帳戶管理、健康資訊紀錄、點數使用紀錄、模組串接，以及稽核與合規機制，每個環節都要確保資安及隱私。

第2階段：達標才有幣

如果「有做就有幣」第1階段運作順利，就會進入更精彩的第2階段，社會各界都可以來申請加入健康幣聯盟、提出健康幣兌換方案，經方案審核小組通過，才能加入。

比方說，穿戴裝置的血糖達標、步數達標、參加馬拉松、參與營養健康講座、完成銀髮健身房課程，甚至是參與具有社會處方箋意義的文化活動，都可以設計成健康幣方案。不過，第2階段某些活動，可能需要民眾自行準備智慧手錶、血糖機等設備。

「這將是台灣從「治已病」走向「治未病」的重要一步，」石崇良表示，目前內部討論都可行，外部合作也持續推進，確認完整規劃，衛福部就會去總統府健康台灣委員會報告，希望能在4月公布、開始推動。

（本文諮詢專家：衛生福利部部長石崇良）

