運動一定要滿 30 分鐘才有效？【破除迷思】 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Galina Zhigalova

「運動一定要滿 30 分鐘才有效」是許多人心中根深蒂固的觀念，也影響了不少人的運動意願。但這個時間門檻，究竟是來自科學證據，還是只是方便記憶的建議？短時間、分段進行的運動，真的沒有任何成效嗎？

【破除迷思】運動一定要滿 30 分鐘才有效？

答案是：錯！應取決於累積的身體總活動量。

原因是......

根據 美國疾病管制與預防中心（CDC）官方指南，運動是否能帶來健康效益並不取決於單次是否達到某個固定時間，而是累積的身體活動總量與強度。CDC 建議成人每週應累積至少 150 分鐘的中等強度有氧活動（或等效的高強度活動），並加入肌力訓練，但這些活動可以分段進行，不需要每次運動都達到 30 分鐘。也就是說，將身體活動分散成較短的間段，逐步累積至每週建議量，同樣可以促進心血管健康、控制血糖、改善心情等多項益處。CDC 官方頁面同時指出，任何身體活動都比久坐不動來得好，即使是短時間的活動也能為健康加分，因此「運動一定要滿 30 分鐘才有效」並非醫學上的必然規則，而是過時的理解。

廣告 廣告

⚡要美力找安妮，WH科普你的健康知識⚡

中秋烤肉只要用電烤盤就沒有致癌風險？【破除迷思】

養樂多跟烤香腸一起吃會致癌嗎？【破除迷思】





Women's Health美力圈SAY

COPYRIGHT: Hearst Owned

⚡️時髦女子必知！美力大小事一次看

立即加入好友

【延伸閱讀】

＞＞ 應該早上運動還是晚上運動？運動害你失眠？最新研究指出最佳運動時間關鍵是「這2點」 應該早上運動還是晚上運動？運動害你失眠？最新研究指出最佳運動時間關鍵是「這2點」

＞＞ 運動不是只為了鍛練肌肉！最新研究發現：運動時全身19種器官都在悄悄進化？！

＞＞ 哈佛教授公布5種「最佳運動」超慢跑、瑜伽都沒上榜？！「1運動」意想不到好處這麼多





＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載