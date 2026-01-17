運動1次就有效！阻力訓練與高強度運動 有效抑制乳癌

澳洲一項最新研究發現，乳癌倖存者接受單次阻力訓練與高強度間歇訓練，就能有效抑制癌細胞生長20～30％，顯示運動不僅能甩掉脂肪，還能降低身體發炎反應，減少癌症復發和死亡，具有良好抗癌效果。

乳癌病友運動研究揭示抗癌效果

這項研究發表在7月的《乳癌研究與治療》（Breast Cancer Research and Treatment）期刊，澳洲伊迪絲柯文大學（Edith Cowan University）邀請32名乳癌倖存者參與實驗，她們被隨機分配接受單次阻力訓練或高強度間歇訓練HIIT，然後測量運動前、運動後（立即），以及運動30分鐘後的血液變化。包括血清中核心蛋白聚醣、介白素6（IL-6）、半胱氨酸的酸性分泌蛋白（SPARC）和抑癌素M（OSM）的水平，並檢測MDA-MB-231細胞的體外生長情況。

重訓或高強度間歇運動有助肌肉分泌抗癌激素

研究結果發現，不論從事何種運動，受試者血液中的「肌激素（myokines）」皆顯著上升，而這種激素被認為具有抗癌效果。研究者表示，無論做重訓還是高強度間歇運動，都能讓肌肉分泌「肌激素」，能有效抑制癌細胞生長20～30％。

單次運動就有效果 持續運動更是關鍵

由於癌症與治療過程，都會導致免疫功能下降，引起發炎反應，提高癌症復發的風險，而運動不僅可以減脂增肌，還能有效緩解體內發炎狀態，大幅降低癌症復發與死亡率。因此研究者建議，儘管單次運動效果就很驚人，但持續運動才是關鍵。

運動貴在持續才有效果

長期推動乳癌病友運動的長庚醫院乳房醫學中心主治醫師郭玟伶表示，運動的確有多重好處，但運動貴在持續，只做一次或久久一次都不行。她強調，運動產生的激素可以殺死癌細胞，但同時致癌的因子也很多，癌細胞還是會再長，所以運動必須要持續才有效果。

大腸癌病人運動訓練3年 存活率高8％

她也舉6月一篇發表在NEJM期刊的研究，強調運動防癌的好處。這項研究是針對二、三期大腸癌病人，化療完做結構化運動訓練3年，結果發現，有運動跟沒運動者，存活率差了8％，且運動提升存活的效果比藥物幫助更大，顯示化療癌後的運動對減少復發很重要。不過這種結構化運動很複雜，除了有講座、輔導，還有教練帶領，更牽涉到很多運動專業，要有計畫的執行。

患者想運動卻不知如何開始

本身也是Zumba間歇性有氧舞蹈健身運動教師的郭玟伶，推動乳癌病友一起跳Zumba已近10年，跟著她運動最久的病友有7、8年，乳癌都沒有復發。她表示，大部分患者都知道運動的好處，可是卻不知道該如何開始運動，也不知道要做什麼運動，而她在臨床推動跳Zumba，自掏腰包出錢又出力，一個人也沒辦法帶上全部病人，往往20個患者中，僅1個願意參與。

落實癌友運動需要各層面兼顧和資源挹注

她發現，阻礙病人運動的原因，包括過去對運動的不正確認知、認為自己沒天分、沒人帶、不知道運動方式對不對、擔心運動傷害等等，在實踐這條路上充滿許多挑戰。郭玟伶感嘆，「大家都知道癌友運動很重要，但癌友運動這一塊該如何落實卻沒人提」。

此外，癌友運動也不是只有Zumba，應該是各方面都要練到，包括肌力、重量訓練等等，各層面兼顧，而這些都需要運動相關的專業協助，像是教練、物理治療師等等一起投入。郭玟伶也點出臨床難處，醫護人力已經很缺，還要帶著病友運動，甚至花錢找教練，「臨床有需求，但中間卻缺了指導者」。

癌症患者運動入門從深蹲做起

對於運動小白、初入門的癌症患者，郭玟伶建議可以做徒手式訓練，例如深蹲或啞鈴等，比較簡單的基礎運動訓練。而運動一定要持續並且趁早，如果等到癌症第四期，身體變化多，或是癌細胞已經轉移，體力較差、治療也無法停，這時候才開始做運動，身體會吃不消，挑戰也大很多。

她強調，運動貴在實踐，大家都知道有好處，但怎麼做，不是健保資源下的事，需要政策挹注、病友也願意投入，「運動雖然要花錢，但比藥便宜，要建立這樣的概念」。

醫師和醫院齊力推廣癌友運動

郭玟伶現在仍維持每周日下午3點，帶病友跳Zumba，並自掏腰包邀請瑜伽老師授課。而林口長庚醫院每季都有運動派對，8/30即將在研究大樓舉辦，邀請病友、醫師、Zumba老師們推廣病友運動，透過分享運動資源和心得，鼓勵病友正向抗癌。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／《乳癌研究與治療》．郭玟伶醫師

